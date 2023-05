Los alumnos del edificio derrumbado en un instituto de Plasencia no podrán regresar este curso

Los alumnos de tercero y cuarto de ESO y de Bachillerato que recibían clases en el edificio del IES Gabriel y Galán de Plasencia que sufrió un derrumbe hace tres semanas no podrán volver al inmueble hasta el próximo curso.

Así lo ha confirmado la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que ha afirmado que todos los trámites para reparar el pabellón y realizar las obras necesarias para que no vuelva a suceder se están realizando por la vía de «emergencia».

Aún así, esta situación ha provocado que alumnos de Grado Medio de Peluquería no puedan realizar sus talleres porque el material está en ese pabellón. Los padres se han quejado y han preguntado a la dirección si se van a retomar, pero el director, David Moreno, señala que no ha podido darles una respuesta porque no ha recibido «ninguna información oficial» ni de las obras ni del informe de patologías, que ha solicitado.

321 cambios de ubicación en una tarde en el instituto placentino

Además, destaca que tuvieron que realizar «321 cambios de ubicación en el tiempo récord de una tarde» para reubicar a todos los alumnos afectados y algunos están recibiendo clases en su propio despacho, en departamentos de profesores, en el patio, en la biblioteca...

Dada la preocupación de los padres, Moreno ha afirmado molesto: «que a estas alturas no sepamos qué hay en ese informe de patologías para tranquilidad de la comunidad educativa es indignante».

Además, considera que el hecho de que no se hayan retirado aún los escombros da una imagen de «desidia y abandono».

Según Educación, en este tiempo se ha contratado el informe de patologías de los edificios afectados para conocer las causas del derrumbe y el estado del edificio y, basándose en ese informe, que no ha detallado, se está redactando el proyecto de obras, que estará «ultimado la semana próxima».

En un principio, Educación dijo que se había detectado un "posible fallo en la envolvente del edificio".

«La retirada de los escombros, la restitución de la fachada, así como las medidas de estabilización, se producirán dentro de las actuaciones de obras, que se contratarán por emergencia» y calcula que durarán 8 semanas, de ahí que el regreso de los alumnos no se vaya a producir este curso. La actuación tiene un presupuesto estimado de 172.500 euros.