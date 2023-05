Francisco Antonio Gil Iglesias tiene 55 años y es Diplomado en Hostelería y Turismo. Da formación en esta materia y es gerente de hotel. Ahora, ha dado el paso de liderar a Ciudadanos de cara a las elecciones municipales en Plasencia.

¿Por qué se ha decidido?

Porque quiero un cambio real en Plasencia. Porque el actual alcalde lleva desde 2011 en el cargo y eso no es bueno. Se necesita aire fresco, ideas nuevas, nuevos proyectos y todo eso lo aporta Ciudadanos, un partido centrado en las personas, más que en los partidos políticos, que promueve la defensa de las familias, de las clases medias y la conciliación.

Es nuevo en política ¿cree que esa inexperiencia puede restarle votos?

Todo lo contrario. Creo que tengo mucho que aportar porque, al no pertenecer a la política y ser un ciudadano de la sociedad civil, veo el mundo como de verdad hay que verlo para cambiar las cosas. Sé lo que es levantar la persiana cada día para trabajar en mi negocio, los problemas cotidianos de cualquier placentino y eso creo que es una ventaja.

Su padre fue concejal, ¿le inculcó el gusanillo de la política?

Me inculcó sus valores como padre. Él dedicó parte de su vida a luchar por Plasencia. Las vivencias en su negocio y los problemas de cada día hacían de él una persona más fuerte y con esa fuerza se acercaba cada día al ayuntamiento, donde demostró el cariño y devoción por su ciudad.

¿Cree que la marcha de la actual edil de Cs a otro partido le resta credibilidad a la formación?

No voy a entrar a valorar las decisiones personales de cada uno. No somos el primer partido ni el último en el que alguno de sus concejales cambia de partido y no pasa nada. El partido sigue adelante con gente nueva y que sí tiene muchas ganas de aportar y hacer cosas. Ahora he llegado yo con un gran equipo, muy preparado y con ilusión.

¿Qué proyecto tiene Ciudadanos para Plasencia?

Mi compromiso con Plasencia está en la transparencia de las gestiones y en la honestidad. Una de nuestras propuestas es llevar adelante políticas que fomenten el emprendimiento y la consolidación de nuevas empresas. El empleo es una de nuestras prioridades y vamos a impulsar el comercio y las empresas locales porque Ciudadanos es el partido de los autónomos.

¿Cree que podrá mantener el concejal que tiene Cs?

Estoy seguro de que sí porque un partido como Ciudadanos es completamente necesario para servir como equilibrio a la derecha y a la izquierda.

¿Tiene alguna línea roja para pactar con otros partidos?

Nuestra línea roja sería nuestro programa electoral, pero es cierto que de momento no sabemos lo que va a pasar y es pronto para hablar de eso. Yo salgo a ganar y a lo mejor los que tienen que pactar con nosotros son los que vengan detrás.