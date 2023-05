Fernando Pizarro: "Quiero continuar manteniendo la confianza de los ciudadanos"

A sus 48 años, Fernando Pizarro es el alcalde que suma más años de gobierno en Plasencia y además con tres mayorías absolutas. Va a por su cuarta legislatura defendiendo las siglas del PP y es el presidente local del partido desde hace trece años.

¿Cuál es su secreto?

No hay secreto. La manera de actuar es estar cerca del ciudadano. Conseguir mantener su confianza durante mucho tiempo solo tiene el camino de tener un contacto directo y para eso tienes que utilizar todos los canales posibles.

¿Es posible tener ideas nuevas tras doce años de gobierno?

Sí. Además, en la administración local hay proyectos que requieren pasos paulatinos. Como ejemplo, la reconversión urbanística con la desaparición de los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal. Por otra parte, empezamos la legislatura en el 2012 con un estudio de necesidades y al inicio de esta se actualizó. Las ideas nuevas son las que aporta también el ciudadano. Hemos trabajado en una combinación perfecta para que la gente te traslade sus propuestas e incluirlas en el proyecto de ciudad.

"Me he visto con ilusión, esperanza y fuerza para continuar con un proyecto que empezamos en el 2011"

Otros candidatos dicen que el ayuntamiento es un segundo plato para usted porque quiso ser el líder regional y no pudo

Esta opción la dije en su momento, pero la dijo Vara, la dijo Osuna... En este caso y en virtud de que yo dije que sería mi última legislatura, las circunstancias han cambiado, pero no porque Plasencia sea un segundo plato. Muy posiblemente yo podría haber optado a otras cuestiones, pero donde me encuentro a gusto y quiero estar es en Plasencia y decido quedarme y eso supone seguir trabajando mucho. Me he visto con ilusión, esperanza y fuerza para continuar con un proyecto que empezamos en el 2011, que se llama Plasencia y que los protagonistas no solo somos nosotros sino el conjunto de los ciudadanos.

Pero le hubiera gustado ser el líder del PP regional

Ahora casi te digo que no, de verdad estoy a gusto con la decisión que tomé y estoy donde quiero estar y donde quiero continuar manteniendo la confianza de los ciudadanos. Además, las decisiones que tomo están ligadas a la libertad, nadie me obliga a nada porque tengo mi vida resuelta, no necesito de la política para vivir y gracias a eso soy libre para decidir.

Ha elegido de número 2 a David Dóniga, ¿qué valores tiene?

David representa para mí la lealtad más absoluta. Se afilia en el peor momento del partido, en el 2003, cuando estaba en crisis. Fue presidente de NNGG cuando aquí no había ni presidente local y ha sido la persona más leal, personalmente y a la organización, que he conocido.

¿Le preocupa que la gente esté cansada de usted después de tres legislaturas?

No. Yo aspiro a que la confianza que la gente tiene conmigo prime sobre cualquier idea de esas características. Lo que noto es cercanía y confianza, incluso habiendo sido el equipo de gobierno de las dos grandes crisis del siglo XXI, la económica y la del covid.

¿Qué tiene pendiente para estos cuatro años?

Para mí, una de las cuestiones más importantes son las comunicaciones ferroviarias y espero que en estos cuatro años tengamos la estación complementaria y el desarrollo logístico aparejado. Segundo, en junio tendremos el proyecto de Martín Palomino y además va a ser la legislatura del nuevo colegio de San Miguel y el inicio y, espero que la conclusión también, del nuevo colegio de las huertas de La Isla. Otros ejemplos serían acabar la depuradora, conseguir fondos para un nuevo puente, la mejora del hospital...

"La situación financiera ahora es mucho mejor que en la primera legislatura, cuando llegaron los 40 millones de las huertas"

La oposición habla de una situación económica desastrosa, ¿estamos tan mal?

Si estuviéramos mal, no pagaríamos proveedores, no pagaríamos nóminas... Los ayuntamientos verdaderamente malos han sido gobernados por el PSOE, como el de Alburquerque. Nosotros tenemos una gran carga, que no generamos nosotros y de los 50 millones de las huertas de La Isla hemos pagado el 50%. Además, hemos reducido la deuda financiera al 60%. Con esta situación, no tenemos tanto dinero para gastar como quisiéramos, ya que amortizamos unos 5 millones de euros de deuda al año, pero la situación financiera ahora es mucho mejor que en la primera legislatura, cuando llegaron los 40 millones de las huertas.

También la oposición critica el fiasco de la obra de la nueva residencia de mayores, ¿se podría haber hecho mejor?

Son cuestiones técnicas en las que yo políticamente tengo poca capacidad de decisión. Si se hace una licitación y un pliego y las empresas cumplen y se valora por parte de los técnicos, yo no puedo enmendar el trabajo de los técnicos. Sin duda ninguna, la empresa está dando muchos problemas, pero es un problema que tenemos todas las administraciones.

Siempre se queja de que la Diputación y la Junta hacen poco por Plasencia

Yo creo que, históricamente, Plasencia y el norte es maltratado por el resto de las administraciones, aunque es un territorio con un empresariado muy activo, pero estamos abandonados en inversiones e infraestructuras.

¿Le duele que otros municipios más pequeños reciban más que Plasencia?

Nosotros reivindicamos un espacio público industrial como tiene Navalmoral y como tiene Mérida. El polígono industrial más activo de esta provincia está en Plasencia, lo que requerimos son infraestructuras públicas para el desarrollo industrial, tenemos 50 hectáreas de suelo público.

El resto de partidos dice que Plasencia está hundida, ¿cómo la ve usted?

Yo la veo justo al contrario, Las Edades del Hombre ha sido un revulsivo y sus frutos los seguimos recogiendo. Hay empresas que hacen inversiones porque es una ciudad pujante y otro sector en crecimiento es la vivienda.

¿Le preocupa perder la mayoría absoluta?

En estos momentos, no, pero en este tema de los resultados soy prudente y humilde. Soy muy respetuoso con la decisión que tomen los ciudadanos.

Cree que el hecho de haya ocho candidaturas puede perjudicar al PP?

Los votos son los que son, muchas no sacarán representación y esa falta de representación favorecerá a la lista más votada, que indiscutiblemente va a ser el PP, por lo tanto, nos beneficia.