Pizarro anuncia 257 actuaciones "realistas" para ejecutar por el PP en Plasencia

Con un eslogan que alude a que el programa se ha hecho Entre todos y para todos, "sin obviar a nadie" y un logotipo donde al azul tradicional del PP une el naranja, el morado, el rojo y el verde porque "lo que no queremos es que nadie se sienta excluido, ni por ideología ni por colores", Fernando Pizarro ha presentado este viernes un programa electoral para Plasencia con 257 actuaciones, "no medidas, que nosotros no vamos a medir nada".

Pizarro, que opta a revalidar la alcaldía por cuarta vez consecutiva, ha subrayado, acompañado por un buen número de miembros de su candidatura, que han confeccionado un programa "realista" porque no incluye proyectos, "si no es de mi competencia o sé que no es legal". Ha destacado además que son proyectos fruto del conocimiento de sus años de gobierno y no "una carta a los Reyes Magos". Proyectos para Plasencia Así, divididas en cinco áreas temáticas, ha adelantado cuatro grandes proyectos. Uno es la reforma integral de la avenida del Valle, posible porque "hay que urbanizarla para construir el colegio de las huertas". El PP proyecta la ampliación de la avenida con carriles bici, miradores y accesos directos, todo por 4 millones de euros. Además, dado que el nuevo colegio supondrá el traslado del alumnado de los centros Alfonso VIII y Ramón y Cajal, en ambos espacios se plantean grandes actuaciones. En el solar del Alfonso VIII, un gran parque con zonas de recreo, deportivas y aparcamiento y, en el del Ramón y Cajal, la venta de solares para la construcción privada de viviendas que llevarían aparejado un aparcamiento subterráneo de 800 plazas. A esto ha sumado la recuperación de nuevos paños de muralla y medidas como la remodelación de la piscina de Sor Valentina Mirón, la gratuidad del autobús para mayores de 65 años, menores de 16 años y personas con discapacidad, beneficios fiscales para familias y la rebaja de la tarifa del agua para familias con necesidades.