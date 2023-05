Desesperados por encontrar a 'Kira' en Plasencia

Cada mañana, Kira, un loro yaco (plumaje gris, pico negro y cola roja) de dos años, se despertaba y decía «Abu, abu». Llamaba así a su dueña, una mujer de 81 años que vive con su nieta en el barrio del Pilar y a la que hace compañía desde que el animal tenía tres meses. Lleva tres semanas desaparecido y la familia está desesperada por encontrarlo.

Lorena Pozas, la nieta, cuenta que su madre estaba jugando con el loro en el balcón, que está cerrado, cuando se cayó un trapo y el animal se asustó y salió volando por una ventana abierta. Fue el 22 de abril.

Desde entonces, Lorena sale cada día a buscarlo. Ese día lo hizo hasta las diez de la noche y, dos días después, lo vio volando por el parque de Los Pinos, pero «muy alto» y no pudo cogerle. También lo han visto por los Arcos de San Antón y el parque de La Coronación.

Ha denunciado su desaparición en la Policía Nacional y señala que también están al tanto la Policía Local y la Guardia Civil. «He llenado los grupos de aves perdidas sin ningún resultado, he puesto carteles por Plasencia, hemos avisado a tiendas de animales, veterinarios y empresas de envío de animales. Estamos desesperados porque no hay ni rastro. Puede tenerla alguien o simplemente que siga perdida por algún parque», señala.

Lorena explica que su abuela le ha cogido «mucho cariño» porque han criado al animal desde los primeros meses, alimentándolo con jeringuilla y papilla.

Suelto por la casa

Además, destaca que «está toda la mañana hablando y diciendo te quiero mucho, dame un besito, ven...» De hecho, el loro solo utiliza la jaula para dormir porque el resto del día está suelto por la casa, «encima de la mesa, encima de mi abuela...»

La familia solo quiere «que aparezca mi niña, pobrecita», por eso ofrecen una recompensa a quien ayude a encontrarla o la devuelva. Esto les ha supuesto recibir falsas alarmas, pero insisten en que se comunique cualquier noticia al 692 970597.

«Solo ha salido dos veces de casa y no sabe volver, incluso me he comprado una casa para irme con mi abuela y hacer una voladera exterior para ella», lamenta Lorena, que ruega ayuda para encontrar a Kira.