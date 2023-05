El proyecto de Martín Palomino en Plasencia se retrasa hasta septiembre

Hace casi un año, en junio del 2022, se adjudicó la redacción del proyecto de acondicionamiento de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia. El plazo de ejecución previsto era de ocho meses, con lo que ya tenía que haberse presentado, sin embargo, esto no ocurrirá hasta el mes de septiembre.

El alcalde, Fernando Pizarro, señaló la semana pasada que la presentación estaba prevista para este mes de junio, pero la Junta de Extremadura ha afirmado que el proyecto se entregará «en la primera quincena de septiembre».

Según explican desde la consejería responsable, el motivo del retraso es que, «a petición del adjudicatario, el plazo de entrega del proyecto se ha ampliado para recoger las propuestas del ayuntamiento, empresas y ciudadanía».

Por lo tanto, actualmente, «no hay trazado ni proyecto definitivo». No obstante, según la información que ha ido obteniendo el ayuntamiento, Martín Palomino contará con dos carriles por ambos sentidos y vías de servicio para el acceso a las empresas e instalaciones ubicadas a ambos lados de la vía y además, «solo tendrá una rotonda», ubicada ante el establecimiento hostelero La Despensa de Extremadura.

Doble financiación para las obras

Además, Pizarro ha hecho una anuncio que ha sorprendido y es que, el conjunto de las obras, incluyendo la adecuación de la avenida de España, que según ha dicho supone mayores dificultades de actuación, no costará los 6 millones de euros previstos sino casi el doble, «entre diez y doce millones de euros», por lo que «tendría que tener financiación europea».

Hasta ahora, lo que se había previsto es que los seis millones de euros los financiaran, a tres bandas, el Ministerio de Fomento, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia, en este caso a través de la empresa del agua.

No obstante, hasta que no esté listo el proyecto no se conocerá el importe exacto de las obras.