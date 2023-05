Poesía visual en Plasencia para homenajear a un escritor fallecido

Laura Muñoz Trujillo e Iván Sánchez Calle son dos placentinos -él de adopción- que nunca llegaron a conocerse, pero que conectaron tanto a través de las redes sociales que iniciaron un proyecto artístico juntos, uniendo la poesía de él con la fotografía de ella. Sánchez falleció en el 2020, cuando el proyecto solo acababa de comenzar. Laura lo ha terminado y ahora expone el resultado, Maldita rubia, en la sala hebraica del Centro Cultural Las Claras.

Laura, también conocida en redes como Miss Treze, estudió Imagen Personal en Madrid y, después de pasar por una «crisis de identidad», decidió marcharse a Málaga, donde reside.

Aún así, reconoce que los problemas no se evaporaron al cambiar de ciudad y, un día «empiezo a maquillarme, a hacerme fotos en casa y a subir mis fotos a las redes, a modo de diario». No solo las vieron fotógrafos que contactaron con ella para trabajar juntos, también las vio Iván y, en las Navidades del 2019, «nos conocemos por las redes sociales». Él la invitó a la presentación de su primer libro, pero ella no pudo ir porque era el mismo día que su boda.

"Iván me dijo que mi imagen estaba ligada a la luz del blanco y nunca dejara de compartirla"

No obstante, siguieron manteniendo el contacto porque «él quería proponerme algo», un proyecto que uniera textos de sus poesías con las imágenes que Laura hacía de sí misma. El 16 de febrero del 2020, le envió el primer texto y ella se hace una foto para acompañarlo y se publica.

«Es la única que hicimos juntos», señala Laura porque el 26 de febrero, Iván falleció y ella quedó en shock al enterarse, más aún cuando pocos días después, llega el confinamiento.

El texto de ese primer y único trabajo conjunto termina con la frase «Maldita rubia, eres luz en la luz». Precisamente, Laura recuerda que Iván le dijo una vez: «Tu imagen está ligada a la luz del blanco, nunca dejes de compartir tu luz». Ahora, Maldita rubia se ha convertido en el título de la exposición, en la que ella ha decidido compartir las imágenes que se ha tomado con su teléfono móvil, de forma autodidacta y otras que le han hecho diversos fotógrafos, con fragmentos de poesías de Iván que aparecen en el libro La hija del jardinero.

Ayudar aceptando la imagen

Para ello, ha contado con la colaboración de la familia de Iván, que acudió a la inauguración, junto a compañeros de Iván y miembros de la asociación Caleidoscopio, de la que formaba parte.

Hasta el 6 de junio, se podrán ver en la sala hebraica 23 imágenes de Laura, acompañadas por textos de Iván, que ella quiere llevar a otras salas. Ya está buscando espacios y anuncia que se podrá ver en Málaga.

Mientras, gracias a la fotografía realizada con el móvil, a su empeño por mejorar el trabajo y a que ha logrado aceptar su imagen y gustarse «tal y como estoy», ha enfocado su vida profesional a «ayudar a otras personas», sobre todo mujeres, a estar a gusto con su imagen. «No estamos acostumbrados a vernos», explica y su objetivo es conseguir que la persona «deje de verse tantos errores» y defectos y pase a ver esa luz que Iván vio en ella y ahora expone.