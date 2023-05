Pizarro logra la "hazaña" de su cuarta mayoría absoluta en Plasencia y Vox entra en el ayuntamiento

Lo ha vuelto a lograr, por cuarta vez consecutiva, Fernando Pizarro ha conseguido revalidar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Plasencia, manteniendo a los 12 concejales que tenía hasta ahora. Aunque ha reconocido: "Lo he pasado un poquino mal", se ha mostrado "emocionado y muy agradecido por esta hazaña. Aunque suene mal decirlo, el pizarrismo es una realidad".

El ayuntamiento placentino apenas cambiará después de estas elecciones porque el PSOE mantiene a sus 6 concejales, al igual que Unidas Podemos se queda con sus 2, mientras que Ciudadanos pierde el que tenía en favor de Vox. La matrona Purificación Martín se ha mostrado muy emocionada porque, ha dicho, "Vox va a tener voz en Plasencia, por fin vamos a tener voz".

El que casi la ha perdido es Pizarro, que llegaba a la sede del PP pasadas las once de la noche, después de haber vivido el recuento en casa. Su mujer no ha podido evitar las lágrimas durante su discurso y también le acompañaban su madre y su hermana, con sus dos sobrinos. Precisamente, a su familia ha agradecido que "me ayudan a afrontar la responsabilidad".

No ha dudado en destacar que "volvemos a hacer historia, con una cuarta mayoría absoluta", lo que en su opinión solo es posible "con un partido con muchos recursos humanos y muy unido" y también por su lema de campaña, el entre todos y para todos, es decir, porque "sería imposible si el conjunto de los ciudadanos no confiaran en nosotros. Continuaremos sirviendo a esta ciudad", ha subrayado.

Baja la participación en Plasencia

Pizarro ha logrado para el PP los mismos concejales que en las anteriores elecciones municipales, pero con algunos votos menos, un total de 10.127 frente a los 10.292 del 2019. Por su parte, el PSOE mantiene sus 6 concejales gracias a 4.749 votos, frente a los 5.242 que obtuvo hace cuatro años. Unidas Podemos tuvo entonces 1.742 y ahora ha tenido 1.798, con lo que ha ganado algunos y Vox, que en el 2019 obtuvo 456, ha pasado a tener 1.208.

En general, la participación ha bajado respecto al 2019 porque entonces fue del 62,30%, con 20.577 votantes y ahora ha sido de 61,53% y 20.048 votantes. La abstención ha pasado del 37,69% al 38,46%, lo que significa que 12.532 personas no han acudido a votar.

Respecto al resto de partidos, Levanta ha seguido a Vox en votos, con 679 y después se ha quedado Juntos x Extremadura, con 374, Extremeñistas, con 243 y Ciudadanos, que tenía un concejal y se ha quedado con 126 votos frente a los 1.129 que obtuvo hace cuatro años.