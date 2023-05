El presunto falso fisioterapeuta de Malpartida de Plasencia: "No doy servicios de fisioterapia"

El vecino de Malpartida de Plasencia que ha sido acusado de estafa e intrusismo profesional al ofrecer presuntamente servicios de fisioterapeuta cuando no lo es ha querido defenderse públicamente y ha señalado tajante: «No ofrezco servicios de fisioterapia».

De hecho, en sus redes sociales expone publicidad que especifica que ofrece quiromasaje, kinesiología, osteopatía y otras prácticas y a sus clientes les advierte a través de un documento que deben firmar de que utiliza técnicas manuales y naturales, «no sanitarias», en concreto, osteopatía integral y quiromasaje profesional.

Según su versión, que también ha manifestado su abogada, la Guardia Civil acudió a su consulta de Malpartida el pasado 17 de mayo para «notificarme» que había sido denunciado. La denuncia parte del «colegio de fisioterapeutas», a instancias de particulares.

«La Guardia Civil me pidió que acudiera al cuartel al día siguiente» y así lo hizo, por lo que afirma que no fue detenido como tal, ya que «no me esposaron ni me llevaron al cuartel y, cuando salí, me fui a trabajar».

Ni retenido ni en los calabozos de Malpartida de Plasencia

Según su abogada, en el protocolo de la Guardia Civil aparece la palabra detención, pero «fue puesto en libertad en el mismo momento, ni estuvo retenido ni en los calabozos». Además, tampoco prestó declaración porque, "en estos casos, lo habitual es declarar directamente en el juzgado".

De esta forma, afectado y abogada señalan que tampoco fue puesto a disposición judicial y, de hecho, «el juzgado no se ha puesto todavía en contacto conmigo», ni ha recibido ninguna citación, según señala la letrada.

Desde entonces, su cliente ha continuado trabajando y quiere dejar claro: «A la gente no la engaño». Así, en el consentimiento informado que firman sus clientes señala que no es un profesional sanitario o médico-sanitario y que realiza «técnicas naturales», que no sustituyen a ningún tratamiento médico. «No pone fisioterapia o fisioterapeuta por ningún lado», defiende.