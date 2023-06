La edil de Ciudadanos en Plasencia se despide: "Me he entregado en cuerpo y alma"

Hace cuatro años, Ciudadanos consiguió representación en el Ayuntamiento de Plasencia y Francisca García se convirtió en concejala de la formación naranja. Ahora, tras las elecciones municipales del domingo 28 de mayo, este partido ha perdido representación y García ha querido despedirse de la corporación en el penúltimo pleno, antes del de la toma de posesión de los nuevos concejales, que será el 17 de junio.

García, autónoma dedicada al sector inmobiliario, ha recordado que, hace cuatro años, inició una nueva etapa de "retos e ilusiones" y, en este tiempo, ha pasado "noches sin dormir, comisiones maratonianas, he leído miles de folios y he presentado más de veinte mociones". Su objetivo siempre ha sido "realizar aportaciones para mejorar Plasencia. Me he entregado en cuerpo y alma, desde la honestidad, todo lo que he podido, aunque quizás no todo lo que hubiera querido".

Su deseo para la legislatura que comenzará, con el PP de Fernando Pizarro de nuevo con mayoría absoluta y 11 concejales, el PSOE repitiendo con 6, Unidas Podemos con 2 y Vox como nuevo partido con representación y un concejal, es "que se llegue a grandes acuerdos que favorezcan el desarrollo de Plasencia. Todos tenemos que aportar".

Ha dicho esperar que haya "menos paro y menos desigualdades" en Plasencia; ha agradecido a los placentinos el haber confiado en ella hace cuatro años y ha terminado afirmando que seguirá "trabajando para que Plasencia sea una ciudad mejor".