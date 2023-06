Del verbo latino errare: vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar en el blanco, equivocarse, vinculado a la raíz –ers: estar en movimiento y el sufijo -or): resultado de la acción, son todas aquellas acciones desacertadas que producen un resultado incorrecto y que no debemos de confundir con un defecto.

Los hay de todas las formas, tamaños y colores; intencionados y sin intención; con maldad y sin ella; viejos y nuevos; grandes y pequeños; aunque los peores son aquellos en que, sin pretenderlo, dañas a quienes más quieres, aunque sepamos que de humanos es errar y ellos son nuestros mejores maestros. La propia ciencia soluciona problemas a través del método del ensayo/error, tal y como corrobora que la razón se origina en la corteza prefrontal del cerebro y posee una respuesta más lenta, por lo que tarda más tiempo en imponerse que la emoción, que parte de la amígdala, el hipocampo y otras estructuras que conforman el sistema límbico, jugando con ventaja y, normalmente, condicionando la conducta humana, como el amor. Tal vez por esto, como dijo Martin Heidegger: quien tiene grandes pensamientos suele cometer grandes errores. Las causas pueden variar extremadamente dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, estar sometido a alto grado de estrés físico o siquíco, como el producido por padecer en el tiempo la aplicación de un refuerzo intermitente, en el que las emociones fluctúan de un extremo al otro sin descanso, llega a afectar al sano equilibrio mental de cualquier persona, hasta incluso llevarle a tener un comportamiento errático que, en circunstancias sanas no se hubiera dado y, después, generarle sensaciones de culpa, frustración y tristeza provocadas por la ruptura con sus principios. Equivocarse no es sinónimo de ineptitud, es el arte de crecer, clara señal de que lo estamos intentando. Pues fallar implica renunciar a un triunfo para el que aún no estábamos sanamente preparados y por el cual debíamos de transitar en el camino de la vida, como paso previo al aprendizaje.. Porque lo importante es reconocer el fallo y no intentar justificarnos, analizarlo y conectar con las emociones que nos genera, para perdonarnos y empezar de cero, tras ese necesario golpe de realidad, donde aceptar la imperfección y falibilidad y así empatizar con los desatinos propios y ajenos, desde la más absoluta humildad. Pues el fin de los errores no es otro que aprender de ellos para promover la responsabilidad y sólo evitar sus consecuencias logrará que no los repitamos incurriendo en otro aún mayor. Así que, quien no haya cometido alguno, que tire la primera piedra. Al fin y al cabo, como dijo O. Wilde: ...experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores y, al final, los errores pasan, solo la verdad permanece (Diderot D.).