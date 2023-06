8 concejales de 21 se despiden en el último pleno de la legislatura en Plasencia

Este miércoles, ha tenido lugar el último pleno de la legislatura en Plasencia, el llamado escoba, en el que únicamente se ha aprobado el acta de la sesión anterior, por unanimidad y que ha servido como despedida de los concejales que no estarán en la nueva corporación, un total de 8 de los 21 que constituyen el ayuntamiento.

Veinte minutos exactos ha durado la sesión, la última para cuatro ediles del PSOE, tres del PP y la concejala de Ciudadanos.

Alfredo Moreno, portavoz socialista, ha intervenido para destacar que han sido «cuatro años de aprendizaje para prácticamente de todos» los de su grupo. Ha señalado que han aprendido, sobre todo, los «intríngulis» del ayuntamiento y ha dado las gracias a todos los compañeros, del grupo y de la corporación, sin olvidarse de los trabajadores municipales.

Moreno será de nuevo el portavoz del partido de la oposición más votado, el PSOE y ha dicho esperar «que tengamos una Plasencia mejor en el futuro».

Por su parte, Mavi Mata, que continuará como portavoz de Unidas Podemos, ha agradecido el apoyo de los ciudadanos, para quienes seguirá trabajando «desde el respeto» y ejerciendo una oposición «constructiva, buscando el bien común».

Paqui García, concejala de Ciudadanos, que ya no tendrá representación, ha vuelto a despedirse -ya lo hizo en el pleno anterior- dando las gracias y esperando una Plasencia de «prosperidad, pleno empleo, inclusión y pluralidad».

La legislatura del covid

Finalmente, el alcalde en funciones, Fernando Pizarro, reelegido por cuarta vez consecutiva, ha subrayado que, en este legislatura, «hemos vivido cosas muy complicadas y que nunca esperábamos», en alusión al covid, aunque «nunca me he sentido solo ante las adversidades». Ha tenido palabras de elogio para los tres ediles del PP que no continuarán y al resto que no seguirán les ha agradecido "su servicio a esta ciudad".

También ha destacado el trabajo del personal municipal y ha afirmado que «el futuro tiene la palabra esperanza».

La nueva corporación se constituirá este sábado, día 17, a la una de la tarde en el salón plenario.