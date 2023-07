Es tiempo de felicitaciones, reconocimientos y parabienes hacia todos aquellos que han concluido el curso y su paso por las aulas les ha reportado los resultados que esperaban o, incluso mejores. ¡Enhorabuena!

Pero también es tiempo de valorar a quienes, a pesar del esfuerzo, no han conseguido alcanzar esas expectativas académicas que esperaban o conseguido obtener ese tan restrictivo como excluyente número necesario, cuyo valor condensa en algo a todas luces insuficiente, un maremágnum de circunstancias, capacidades y posibilidades individuales, imposibles de minimizar en cualquier registro numérico que no sea infinito, por su inmensidad y variabilidad.

Porque, cómo medir la plasticidad cerebral de quien se adapta fácilmente a las lógicas matemáticas, pero lo hace de forma diferente ante una persona sensible que espera alguna muestra de afecto en un momento de vulnerabilidad o, sencillamente, al dar y recibir amor. No se puede.

Por eso, desde aquí, deseo dedicarles un sentido y también merecido homenaje en agradecimiento a su esfuerzo a quienes lo han intentado. Por esas vespertinas horas extra de refuerzo, cuya carga económica parental supone más presión sobre sus hombros, al ser conscientes del sacrificio de sus progenitores por ellos, para que no les falte nada. Por esas autolimitadas salidas con amigos, sustituidas por horas de estudio encerrados en su habitación. Por esas lágrimas y malos ratos, cuando los parciales iban convirtiéndose en la antesala del final, acrecentando la impotencia y frustración por no llegar al mínimo necesario establecido para superarlos.

Por cada intento, válido y cargado de sentido, pues sólo cayendo se aprende a levantarse. Porque una cifra no representa quiénes son realmente, ni muchísimo menos quiénes pueden llegar a ser, pues los caminos para llegar a uno mismo y donde ellos quieran son innumerables y cada uno diferente, ni mejor ni peor, únicos e intransferibles y que las causalidades están a la vuelta de la esquina y se presentan cuando menos las esperas y perseverar facilita dar con ellas, aunque no lo garantiza, pero las pueden crear ellos mismos. Porque, sin perder la propia esencia, cambiar es crecer, incluso si decides dejar los estudios atrás por alternativas que te aportan otro conocimiento y, sobre todo, más satisfacción y felicidad. Y que cada persona vive su proceso como sabe, no como los demás esperan y es absolutamente perfecto. Y un título no es sinónimo de educación ni asegura un mejor futuro, aunque ayude.

Deseo que siempre tengan inquietud por aprender cada día algo nuevo, con el objetivo de ser mejores personas plenas. Porque la vida está plagada de segundas, terceras…oportunidades que merecen también y el único requisito es: ¡NO RENDIRSE!