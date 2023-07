"Esta normalizado que la mujer forma parte de la Guardia Civil"

Por primera vez, la compañía de la Guardia Civil de Plasencia tiene al frente a una mujer, la capitán Aurora Vicente Jiménez, cacereña de 37 años, casada y con una hija de cuatro. Ocupa el puesto desde junio y, tras una trayectoria y ascensos que le han permitido conocer múltiples especialidades del cuerpo, afronta esta nueva etapa con ilusión y prioridades claras.

¿Cuándo decidió que quería ser Guardia Civil y por qué?

Siempre se relaciona mucho la Guardia Civil con la vocación, pero yo no tengo familia militar, soy la primera que me decidí a desarrollarme en este camino. De pequeña, cuando veía los desfiles militares, yo decía que quería ser militar y, en el instituto, me encontré con una persona que me dijo que yo podría prepararme para la Academia General Militar y lo hice. Aprobé una oposición en el 2008 e ingresé en la academia de Zaragoza, hasta que a los dos años obtuve el empleo de alférez alumno y, después, fui a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez, donde completé otros tres años de estudio.

¿Por qué puestos ha pasado hasta llegar a Plasencia?

Salí de la academia como teniente en el 2013 y fui a la compañía de Chiclana de la Frontera, a Seguridad Ciudadana. Después, obtuve mi destino definitivo en el puesto principal de El Ejido, donde estuve del 2014 al 2016 y luego, como quería dedicarme a la investigación, solicité ir a la unidad de Policía Orgánica de Policía Judicial de Badajoz. Ahí estuve del 2016 al 2020, que asciendo a capitán y, tras especializarme, tuve un nuevo destino en la Escuela de Tráfico de Mérida, donde me dediqué a la enseñanza. Ya en el 2023, vuelvo a cambiar porque, aunque estaba muy contenta con el trabajo que realizaba en la Escuela de Tráfico, echaba de menos el contacto directo con la ciudadanía.

En toda esa trayectoria, ¿ha visto o sufrido machismo?

La verdad es que no he sufrido una situación de ese tipo. Creo que está totalmente normalizado que la mujer forma parte de la Guardia Civil, aunque eso no significa que seamos suficientes mujeres porque somos solo el 9%, con lo que es una profesión que todavía está muy masculinizada. La verdad es que el mayor impedimento que me encontré, cuando ingresé, fue por parte de mi padre. Él no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado porque no conocía la Guardia Civil y creo que es muy importante visibilizar nuestra labor. Cuando lo conoció, uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando juré bandera y vi a mi padre orgulloso (se emociona).

¿Por qué cree entonces que las mujeres no se animan a entrar?

Creo que por desconocimiento. Se está haciendo mucho esfuerzo en visibilizar y, en los grandes núcleos de población, en que tenemos menos presencia, se está potenciando a nivel institucional para ofrecernos como opción de futuro para las mujeres. No obstante, en los últimos años, cada vez son más mujeres las que se animan a ingresar.

¿Cree que la Guardia Civil tiene una buena imagen social?

Creo que la conciencia social de nosotros ha cambiado porque somos un cuerpo que se ha actualizado bastante, pero hay camino que recorrer.

¿Y qué funciones se pueden desempeñar en la Guardia Civil?

Actualmente contamos con cerca de 20 especialidades, desde áreas de investigación, de enseñanza, informática, psicología, servicio de protección de la naturaleza, marítimo, fiscal. Tenemos un amplio abanico de posibilidades para desarrollar.

En Plasencia, ¿cuáles son concretamente sus funciones?

Mi principal cometido es gestionar los recursos humanos y materiales de la compañía territorial. La zona de trabajo abarca el extrarradio de Plasencia y tres valles, el Valle del Jerte, Las Hurdes y el Ambroz. Mi cometido fundamental es garantizar la seguridad ciudadana en la demarcación territorial de la unidad y coordinar los recursos materiales y humanos de los que dispongo. Estamos unos 148 guardias civiles, con 13 puestos al mando de un suboficial, que conformamos un equipo y entre todos nos coordinamos.

¿Aquí hay mucho por hacer?

La verdad es que mis antecesores han dejado el listón muy alto. Mi objetivo es poner mi granito de arena y hacerlo lo mejor posible.

¿De qué forma?

En tres áreas de actuación fundamentales. Una sería la social. Estoy muy sensibilizada con los mayores, menores y víctimas de violencia de género, con dar una atención personalizada a las víctimas. Otra sería la lucha contra los incendios forestales, donde tenemos una labor fundamental de coordinación para minimizar los riesgos en la población y la lucha contra la ciberdelincuencia. Vamos a redoblar esfuerzos para garantizar una atención especializada a las víctimas. En definitiva, lo que más me gusta es poder ayudar a la gente, el carácter benemérito de la Guardia Civil. Eso me hace recordar cada día que he elegido el camino correcto.

¿Cuáles son sus aspiraciones futuras en el cuerpo?

He hecho un curso que me capacita para el siguiente empleo, que sería de comandante y, con el próximo ascenso tendré que cambiar de destino y las vacantes están en Cáceres. Me encantaría ocupar el puesto de comandante en una comandancia.