La obra de la nueva residencia de mayores de Plasencia lleva unos tres meses parada

Es evidente para todo el que pase junto a las obras de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores de Plasencia que no hay avances desde hace tiempo. En concreto, los pocos trabajadores que permanecen en la zona afirman que llevan tres meses paradas. El motivo, según apuntan, es económico.

Así, no reciben materiales para poder seguir trabajando, pero además, la empresa lleva sin pagar a los trabajadores desde el mes de junio. No han cobrado ni el mes ni la paga que les correspondía, según apuntan.

Así pues, lo que hacen es acudir y pasar la mañana hasta que cumplen su turno de trabajo. Tampoco se pueden ir porque estarían abandonando su puesto de trabajo, pero como no les despiden, no tienen opción a cobrar la prestación por desempleo.

Cuando este periódico ha preguntado por el transcurso de las obras, el ayuntamiento ha señalado que no se estaba trabajando fuera, pero sí dentro, en las conexiones interiores. Los trabajadores señalan que «ahí están», pero no se ha hecho más. La mitad de los pabellones tiene ventanas nuevas y un aspecto exterior más renovado, mientras que la otra mitad sigue sin tocarse.

En septiembre termina la segunda prórroga

Todo esto cuando el próximo 6 de septiembre se cumplirán los siete meses de prórroga que pidió la empresa Joca para poder culminar las obras y que el pleno le concedió en febrero, con la abstención de toda la oposición.

Los trabajadores están por tanto esperando a que llegue esa fecha para ver qué es lo que sucede.

Mientras, la asociación vecinal de Miralvalle ha mostrado su preocupación por la paralización de los trabajos, que también le habían comunicado ya los trabajadores y se queja de que ha recibido «muy poquita información» por parte del ayuntamiento.

Según ha señalado su presidente, Agustín Benavente, con motivo de las pasadas fiestas vecinales, se les ha comunicado que «les han denunciado y están en trámites para ver si otra empresa se hace cargo de la obra».

De momento, es una información que no se ha hecho pública por parte del gobierno local y los vecinos están «disgustados, intranquilos porque no está funcionando, no hay nadie trabajando, están allí los tres que van y no les pagan. Nos preocupa porque la residencia es muy importante para el barrio de Miralvalle», subraya.

Las obras empezaron en diciembre del 2018 , con 18 meses de plazo de ejecución y fondos europeos, 3,2 millones a los que se sumaron después 467.384 euros de un modificado, cuyo gasto hay que justificar. El ayuntamiento ha dicho hasta ahora que los fondos no se iban a perder.