Mentir, ese vil acto que utilizan sin escrúpulos ni pizca de integridad aquellos cobardes a quienes la cruda realidad les supera y, pararse a pensar por un instante en las posibles consecuencias de su práctica y en quienes la reciben sería un acto de empatía que no poseen, como demuestran al enfrentarles a ella, tergiversando todo y haciéndose víctimas u ofendidos, como única vía de escape a su miseria humana.

Instauradas en el sistema como cualidad inherente a nuestra especie, -quién no ha mentido-, su utilidad es justificada como medio de protección para los muertos de miedo incapaces de mirarse al espejo y reconocer cómo realmente son, autoengañándose a ellos mismos los primeros y, si cuela, al resto, tras una falsa máscara que enaltece el “yo soy así”, que no demuestra más que su verdadero y penoso “yo”. Habitualmente, individuos que no saben afrontar la responsabilidad en general y la afectiva en particular, sintiéndose superados, normalmente tras experiencias en entornos hostiles, donde el sufrimiento, consciente o no, se instauró en su ser y que harán lo necesario para no volver a sentir el dolor padecido, empezando por creerse sus propias mentiras, sin pensar, no vaya a ser que en algún atisbo de autoexamen, la bofetada con la mano abierta en toda la cara les acerque a ese tormento del que desean huir con todas sus fuerzas y que, no transitado y sanado con el tiempo, el perdón y el amor adecuados, les perseguirá durante el resto de sus días.

La gama de ellas es tan amplia y variada, que, ahora que disponemos de medios a nuestro alcance desde donde publicarlas, es muchísimo más fácil tirar la piedra y esconder la mano o, ni siquiera, y con total desfachatez y casi nula impunidad usar su palabra, absolutamente fatua y carente del valor que verdaderamente tiene, más aún vestida de VERDAD, como mera herramienta útil a su egoísmo.

Y, aunque en realidad para el mentiroso, camuflado o reconocido abiertamente, cualquier momento de la vida es propicio para decir mentiras que le favorezcan del modo que sea, justo antes de las elecciones el grado de vileza de algunos sobrepasa cualquier límite insospechado y a su lado, el mentiroso común, que practica de forma automatizada este hábito convertido en su deporte favorito como medio de supervivencia diario, queda como un auténtico mindundi, incapaz de reconocer y apreciar el valor que merecen a las personas cercanas que, incluso le quieren bien y le desean lo mejor.

El espectáculo diario está servido y como parece que el circo es la perfecta vía de escape a nosotros mismos y la abrumadora realidad que nos ha tocado vivir, pocos dedicarán su energía en llevar a cabo el tan necesario como curativo ejercicio de introspección, que bien podría comenzar con elevar la mirada de su ombligo al corazón.