Segunda sanción en Plasencia, de 63.000 euros, para la empresa de la nueva residencia

En mayo del 2020, el pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó una penalización de 53.007,76 euros a la empresa JOCA por incumplir una de las condiciones del contrato de las obras de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores, la de mantener durante toda la ejecución a 15 empleados de larga duración en la obra. El próximo lunes, el pleno debatirá una segunda penalización, de 63.769,65 euros, en este caso por el retraso en la ejecución de la obra.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha explicado este martes que, en abril de este año, solo dos meses después de que se iniciará una segunda prórroga en la ejecución aprobada también en pleno, «la dirección facultativa abrió un expediente de imposición de penalidades por el retraso, que en aquel momento era de 35 días».

En el mes de mayo, la empresa presentó sus alegaciones, que se han desestimado en base a informes técnicos y eso es lo que irá al pleno, la desestimación de las alegaciones y la aprobación de la sanción, en base a la Ley de Contratos del Sector Público, que establece una multa de 1.821,99 euros por cada día de retraso.

Según Hernández, esta cantidad «se compensará en las certificaciones» que vaya presentando la empresa de los trabajos realizados. Pero además, como «es evidente» que se han seguido produciendo retrasos, el edil ha explicado que la dirección facultativa está recabando documentación de subcontratas, facturas y otras y «en breve», elaborará un nuevo informe que «conllevará otro expediente de imposición de penalidades a la empresa».

Rescisión del contrato a la empresa

Preguntado por la posibilidad de rescindir el contrato a JOCA, el concejal ha afirmado que, en base a la Ley de Contratos, «de momento no cabe resolución, sino sanciones por los retrasos. Si se llega a ese camino, se verá».

Hernández ha explicado que la normativa contempla la rescisión «en el momento en que haya un incumplimiento en la entrega del trabajo» y la fecha de finalización de la segunda prórroga aún no ha llegado. Será el 6 de septiembre. Si no pide otra ampliación, que de momento no lo ha hecho, aunque sí «revisiones de precios», sería el momento de abrir un expediente de rescisión. La revisión de precios también se decidiría «a la finalización de la obra. Si se constata que tiene derecho, se equilibrarían», ha señalado el edil.