Aunque aún no aparece en el portal de transparencia la declaración de bienes de los 8 nuevos concejales del Ayuntamiento de Plasencia, tres del PP, cuatro del PSOE y una de Vox, las ediles del PSOE Mireya Conejero y Esther Sánchez han querido aclarar que sí han entregado sus declaraciones de renta, en el caso de Conejero el 4 de julio y Sánchez firmó su declaración de bienes el día de la toma de posesión, el 17 de junio. «Si Secretaría o Informática no lo han subido, no podemos hacer nada».

