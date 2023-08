Durante el pasado mes de julio, la Confederación Hidrográfica del Tajo redujo el caudal de agua desembalsado desde la presa del Jerte, lo que ocasionó que el nivel de agua de las piscinas naturales de la Isla disminuyera drásticamente, pero también repercutió directamente sobre las fincas del entorno del río con conceción para el riego agrícola.

El Ayuntamiento de Plasencia ha reafirmado su postura, que se mantiene del lado de la comunidad de regantes y, en palabras de Sergio López, concejal de Medio Ambiente del consistorio, ha reconocido que el ayuntamiento es plenamente consciente de las reivindicaciones de los regantes que buscan asegurar el riego que les fue concedido en su momento. El edil, además, ha recordado a los regantes que «nosotros como ayuntamiento podemos participar en estos temas» al ser miembros de la comunidad de regantes, pero que las negociaciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo recaen directamente sobre la propia comunidad según lo que esta acuerde en asamblea.

López asegura que, desde la confederación, se le traslada al ayuntamiento que ellos están cumpliendo sus acuerdos con la comunidad de regantes y que los inconvenientes que surgen se deben a problemas internos entre los propios regantes, que se han quejado de que algunos no respetan los horarios de riego estipulados, provocando que otros no dispongan de agua para llevar a cabo sus actividades de regadío, disputa que el ayuntamiento no tiene potestad para resolver de oficio.