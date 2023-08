Entra dentro de la normalidad que un día de agosto sea caluroso, y así lo ha expresado Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, asegurando que el calor era un «invitado que se espera» en una fiesta que lleva más de 40 años realizándose en el mes de agosto.

El intenso calor no impidió que las calles de Plasencia, desde el Parador hasta la Plaza de la Catedral, pasando por San Nicolás, se llenaran de ambiente y bullicio, recorriendo los numerosos puestos de artesanía y productos típicos -y no tan típicos- que se levantaron durante el día de ayer y que permanecieron abiertos hasta anoche. Y es que esa era una de las novedades para este año con respecto a ediciones anteriores, y es que los puestos y el mercado de la fruta abrieron hasta medianoche, para que el calor no fuera impedimento para que todo el mundo pudiera disfrutar del Martes Mayor.

La propia Policía Local de Plasencia se encargó de mandar un aviso a navegantes y recordar el nivel rojo por altas temperaturas en toda la provincia de Cáceres, instando a los placentinos y visitantes a tener especial precaución durante la festividad, evitando hacer esfuerzos físicos al aire libre durante las horas en las que el sol está más alto, recomendando la ingesta de líquidos no alcohólicos y, sobre todo, prestar especial atención a niños y ancianos, vigilando atentamente su hidratación.

A las 9:30 de la mañana, hora de comienzo de los concursos de fruta y de tamborileros, los termómetros ya hacían prever que la jornada sería dura para los más calurosos, acercándose rápidamente a los 30 grados, franja que no se abandonó hasta que el sol se marchó y dejó paso a las actuaciones musicales previstas para la fiesta, que terminaron pasada la medianoche. Los protagonistas del día, los vendedores apostados en sus casetas, afirmaban ayer antes del mediodía que el calor no ha cambiado la experiencia y el ambiente con respecto a otros años. «He abierto a las 9:30 y a los cinco minutos estaba vendiendo exactamente igual que el año pasado», relataba uno de estos comerciantes. Una jornada de mucho sol y mucha tradición por las calles de la zona intramuros de Plasencia.