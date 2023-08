A pesar de la respuesta emitida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, mediante la que aseguraban que los minutos de silencio en memoria de mujeres asesinadas por violencia machista siguen convocándose, el grupo municipal de Unidas Podemos mantiene que los minutos de silencio no se convocan y, además, acusa a María Teresa Díaz, Concejala de Igualdad, de mentir y de «no estar preparada para su cargo».

Desde Unidas Podemos, además, aseguran que el minuto de silencio que convocó el ayuntamiento el día 10 de agosto fue una reacción ante la denuncia de la formación morada, y no «por los dos nuevos asesinatos machistas que se confirmaron el miércoles día 9» y no se explican «por qué no se convocó un día antes de su denuncia».

El ayuntamiento criticó que se utilizaran los asesinatos por violencia machista de forma partidista, y Podemos responde que es el consistorio el que «ha querido convertir el asunto en una competición para ver quién asiste» a más minutos de silencio.