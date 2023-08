Las olas de calor se están cebando con todos y aún nos queda. Si bien es cierto que nos afectan negativamente con insomnio, cansancio y otras dificultosas consecuencias, que condicionan el óptimo desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria, resulta aún peor para determinados sectores de la población, como los bebés y las personas mayores quienes, por ley de vida, vuelven a convertirse en bebés grandotes necesitados de casi los mismos cuidados.

Esos locos bajitos que cantaba J.M. Serrat, por su fragilidad, padecen de un modo más severo el calor y sus consecuencias. Más aún si a esa delicadeza se añaden otros problemas que requieren de prótesis craneales o de otros tipos, que deben de llevar durante casi las veinticuatro horas del día, como una pesada segunda piel, para corregir o sanar alguna patología de nacimiento. Cuando su propia calidez ya es una molesta carga y soportar el contacto de cualquier objeto complica la autorregulación de su temperatura a través del sudor o el llanto y así contrarrestar, ligeramente al menos, la incomodidad que les causa.

Para los mayores también es complicado, sobre todo si son dependientes en el grado que sea. No sólo por la senectud sino, habitualmente, por la presencia de otros múltiples trastornos, propios o no de la edad. Cuando disminuye la sed y la cantidad de agua en su cuerpo y las altas temperaturas les apagan y consumen un poco más de la cuenta. Peor aún si están viviendo en residencias geriátricas, sobre todo y desgraciadamente, por mi experiencia, si son públicas, con viejas instalaciones carentes de aire acondicionado en todas las estancias, cuyas habitaciones pueden llegar a convertirse en verdaderos hornos, alcanzando el termómetro cifras excesivamente elevadas, considerablemente lejos de procurarles el saludable bienestar que deberían.

La diferencia es que a los bebés podemos mantenerles a salvo, permanentemente a nuestro lado o acompañados de seres queridos, en estancias más idóneas y sanas. Sin embargo, cómo cuidar adecuadamente de un familiar que, por las circunstancias que sean en cada caso, desarrollan sus vidas en alguno de estos, precariamente acondicionados,

lugares. Justo en ese momento en el que la perspectiva vital cambia para pensar que no es un día más, sino uno menos de vida; que el agua está sobrevalorada y protegerse del sol no es necesario, pues ya han sido capaces de soportar muchísimo más calor en el pasado; que comunicarse para defender sus derechos es contraproducente porque “no quieren dar guerra”; o, incluso, que no es importante y “lo que tenga que ser será”, conformados y resignados a lo que les depare el destino el tiempo que les resta de vida.

Que este balcón remueva las conciencias de quienes tienen el poder de cambiar esta situación, ya denunciada en otras comunidades, y, más pronto que tarde, las condiciones de aquellos que nos han dado la vida y procuraron lo mejor para nosotros sean como mínimo y ante todo, dignas y, por descontado, saludables, para que el calor no sea motivo de pérdida

de vidas humanas, precisamente, por la desidia de algunos que pueden permitirse el lujo de cuidar de los suyos con todas las garantías de salud básicas y humanitarias que, sin duda, todos se han ganado.