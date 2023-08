Reciclaje y convivencia en busca de la plena inclusión

Está en San Gil y en él viven y desarrollan su día a día personas con discapacidad intelectual con la meta de conseguir la plena inclusión. El albergue está gestionado por PLACEAT, una ONG placentina que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Tienen en marcha proyectos íntimamente relacionados con el reciclaje, en los que los usuarios del albergue ponen su granito de arena para ayudar a la sostenibilidad del lugar. Los usuarios, durante quince días, han vivido las 24 horas con monitores y voluntarios que han llegado a San Gil desde todos los rincones de España, como Unai, que llegó desde Bilbao; pero también desde el otro lado del mundo, como Pamela, que llegó desde Perú para contribuir a que los usuarios desarrollen su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Jesús Ginés, o Chuchi, como le conocen todos, es el director del centro, y explicó cómo surgió la idea del taller de reciclaje, que nació durante la pandemia, cuando el albergue contaba con 45 usuarios y debían buscar una manera de llenar sus días. «Comenzamos recogiendo latas de aluminio y tapones de plástico y corcho», relata el director, que explicó que la principal particularidad de este taller es que todo el proceso de reciclaje y reutilización de estos residuos lo desarrollaron personas con discapacidad. Los materiales los recogen en negocios y ayuntamientos colaboradores, lo que también supone un ejercicio de inclusión, pues son los propios usuarios del albergue los que se acercan a hacer las recogidas y «conocen a la gente y hablan con ellos, haciendo relaciones especiales con los pueblos». Ginés explicó la importancia de este taller en la financiación del centro, pues «por cada X kilos de material, recibimos un dinero que reinvertimos aquí, para el aire acondicionado, mesas o estanterías», comentó.

Un paso más allá

El taller no acaba en tapones y latas, como explicó Ginés, sino que experimentó una evolución hacia el sector vinícola. «Quería hacer algo totalmente novedoso y diferente, y ha habido que currárselo mucho». El centro recoge las botellas de vino de restaurantes y bares colaboradores, para seleccionarlas, clasificarlas, limpiarlas en bañeras reutilizadas y ponerlas nuevamente en circulación, consiguiendo una nueva fuente de ingresos para el albergue. Ya hay bodegas «enamoradas del proyecto» que han solicitado hasta 15.000 botellas «que vamos haciendo sin ninguna presión», explica Ginés. El último paso de este taller ha sido embotellar vino con el logotipo de PLACEAT «con la ayuda de un hermano que se dedica al vino», y cuya venta vuelve a repercutir únicamente en la sostenibilidad del albergue.

Los monitores, como en su hogar

Los monitores y voluntarios en un primer momento fueron al albergue para probar la experiencia, pero han terminado por repetir hasta cinco años consecutivos. «En un principio no quería venir, este no era mi mundo, pero ahora mismo es un placer», cuenta Alejandro, que cumple su cuarto año como monitor. «Ahora no concibo un verano sin venir. Estoy de vacaciones y vengo aquí porque lo disfruto», dice, «y dejo de darle importancia a muchas cosas que realmente no la tienen». Relata que ver la felicidad en las caras de los usuarios cuando ven a los monitores por la calle «te da la vida». Alba es voluntaria del centro, cumple su quinto año repitiendo y explica que llegó con 18 años «por casualidad porque era el único sitio en el que quedaban plazas». Cuenta que la experiencia le llenó y gustó tanto que comenzó a enlazar año tras otro hasta llegar al quinto. «Supone ser uno mismo las 24 horas al día y los siete días de la semana», comenta. «Recibes un cariño abismal por todos lados, y es como terapia, ganas en salud mental». La perspectiva de ambos siempre es «volver», concluyen.