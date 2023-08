Las tradiciones imponen que, año tras año, se sigan llevando a cabo los populares festejos taurinos en muchísimos pueblos de nuestro territorio más cercano.

Con diferentes aunque parecidas propuestas, podemos encontrar varias categorías en función del grado de bravura de las reses y el público al que el espectáculo de entretenimiento va destinado, pues hay para todos.

Desde los más pequeños de la casa. Porque quién no ha jugado de pequeño a simular esa escena de tauromaquia representada tan magistralmente bajo su particular realismo crítico, por nuestro universal Francisco de Goya en uno de sus retratos titulado: Niños jugando a toros. Esa típica escena costumbrista en la que aparece uno de ellos imitando al toro, que no es más que un cesto con cuernos, rodeado del resto de jóvenes toreros y picadores armados con palos de madera cual estoques. Estampa que permanece en nuestra memoria de forma parecida, recorriendo las calles y rincones del pueblo o improvisando un pequeño y acotado ruedo en alguna plazoleta, donde el más atrevido voceaba con intención de llamar la atención del falso morlaco y provocar su acercamiento y posible embestida, para luego esquivarlo hábilmente escapando a la certera cornada y, acto seguido, levantar los brazos con orgullo en señal de victoria tras su hazaña torera.

Y esto que era sólo un juego se hizo realidad cuando aquel inanimado toro pasó a convertirse en uno de carne y hueso, apto para menores. Vaquillas que en proporción parecieran más grandes de lo que realmente son hacen las delicias de los más osados o inconscientes y provocan temor en los más miedosos o prudentes. Hasta los más grandes. Con encierros y capeas con estilo propio como los de la comarca de La Vera, que utiliza sus monumentales plazas mayores para los festejos, adaptándolas para este fin con las medidas de seguridad exigidas por ley y la promoción del evento y multitudinaria asistencia de autóctonos y foráneos, que llenan nuestros poblaciones en esta veraniega época y participan de actividades lúdicas y de ocio como esta.

Aunque la polémica está servida y siempre continuarán existiendo partidarios que defienden este arte, parte de nuestra cultura, y detractores que lo consideran aberración en sí mismo y todo lo que le rodea, sospecho que, aunque en muchos municipios ya se haya abolido o las circunstancias abocara a la extinción de esta arriesgada tradición popular, en la mayoría de estas localidades, seguirá celebrándose a pesar de los pesares como las desgraciadas cogidas que, también continúan sucediendo, aunque en menor medida y en proporción a la escasez de muletillas y recortadores, que prefieren una más adecuada formación en las Escuelas Taurinas de las que nuestra rica tierra dispone y tan cerquita tenemos. Y es que, con todo, si no se celebraran, no sería lo mismo.