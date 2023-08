Las hay de muchos tipos. Ahora en verano aumentan con la llegada de familiares y amigos que sólo se prodigan cerca, una vez al año o pocas más.

Recuerdo que en casa y por nuestra situación, el regreso al pueblo en cada ocasión, incluía sin demora y obligatoriamente, la visita a familiares nada más dejar los bártulos en casa. Era algo que desde niños imponían nuestros mayores, bien por educación o costumbre heredada y sin rechistar debíamos de cumplir a rajatabla, por la cuenta que nos tenía.

Éramos nosotros quienes veníamos de fuera y efectuábamos dichas visitas. Después, aunque cambiaron las tornas: los familiares que vivían lejos venían al pueblo y también debíamos de visitarles, por mandato familiar. Ahí fue donde las dudas comenzaron a aparecer sobre lo adecuado o inadecuado de llevar a cabo esa ronda de encuentros de cortesía, cuando has estado haciéndolo siempre de un modo y luego, también debes de seguir haciéndolo del revés. Dudas que, por supuesto, no existían si las ganas de verse eran recíprocas y lo mismo daba que las visitas se produjeran indistintamente en un sentido que en otro.

No está escrito en ningún sitio cuál debería de ser el protocolo de actuación en estos casos. Sin embargo, el paso del tiempo, que todo lo cambia y la diferente perspectiva de las nuevas generaciones, sumados a una menor disponibilidad del mismo y, tal vez, un mayor número de personas con las que repartirlo, han cambiado casi por completo esta obligación que, poco a poco, va quedando obsoleta. Sobre todo, cuando el interés no es mutuo y los motivos de llevar a cabo ese visiteo atendían más al cumplimiento (cumplo y miento), que a la sincera voluntad de volver a ver a algunas personas. Sobre todo, si durante el resto del año, no habías tenido noticias de su parte o algún atisbo de muestra de interés personal, real o fingido, por ti o los tuyos. Cosa, sin duda, que quita las ganas a cualquiera de presentarse donde no se le espera.

Además del desplazamiento, era también costumbre acudir con algún detalle, bien adquirido monetariamente o, en nuestro caso y por norma general, con algunas de las ricas y abundantes viandas del huerto propias de esta época estival. Cosa que también ha cambiado en los últimos tiempos con su merma en la siembra y, por ende, en la cosecha o, incluso, hasta por su desaparición. Y que, normalmente, era devuelto, en agradecimiento, con dulces caseros u otros productos particulares que

degustar.

Hoy, no sé si por amor propio, falta de comunicación u otros diferentes motivos, la obligación ha pasado a convertirse en devoción y seleccionamos mucho más con quienes compartimos nuestro tiempo, lo único que no vamos a recuperar, viviéndolo como una inversión y no como una pérdida. Por lo que ahora esas visitas sí tienen el valor que merecen y los ratos compartidos son más auténticos.