Unas once mil personas han disfrutado de la vigésimo séptima edición del Festival Folk Plasencia, que puso punto y final el pasado sábado por la noche, con las actuaciones de Javier Ruibal y Uxía, los irlandeses Four Men & A Dog y los toledanos The Fatty Farmers.

El Festival Folk de Plasencia cierra la edición de este 2023 con multitud de público Javier Ruibal y Uxía sorprendieron al público con su último álbum, “De tu casa a la mía”, un retrato musical de Rosalía de Castro y Federico García Lorca, de la mano y el sentimiento de dos almas que tratan de poner alas a la poesía de ambos autores. Tras ellos, Four Men & A Dog dio un recital de auténtica música irlandesa. Los experimentados músicos ofrecieron una impresionante variedad de géneros e hicieron uso de los clásicos instrumentos que rápidamente se relacionan con la tradición irlandesa, como el acordeón o el ‘low whistle’ y su inconfundible sonido. Cerró la noche The Fatty Farmers, que hicieron vibrar el recinto con su espectacular mezcla de rock, country y ritmos balcánicos. La valoración de la organización del festival « ha sido magnífica, puesto que entre los tres días han pasado por el recinto amurallado de Torre Lucía unas 11.000 personas», y han asegurado en su nota que el festival «seguirá superando expectativas y deleitando a los amantes de la música y la cultura folk»