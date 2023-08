Lamentan el mal estado del parking de Eulogio González en Plasencia

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Plasencia confirmó que ya está en marcha el plan de mejora de los sistemas de seguridad y grabación de vídeo del aparcamiento de Eulogio González, aumentando el número de cámaras de seguridad a diez, y estando todas conectadas con la Policía Local para asegurar la vigilancia durante las 24 horas del día. No obstante, los vecinos de la zona centro de Plasencia continúan elevando sus quejas y preocupaciones por las situaciones a las que debe hacer frente el parking.

Desde la asociación de vecinos de intramuros, aseguran que el parking precisa de vigilancia y control durante todo el día, y sostienen que, además de los robos nocturnos que se han ido sucediendo en el aparcamiento, con vecinos que han sufrido daños en sus vehículos en hasta tres ocasiones, hay que añadir el hecho de que «se ha convertido en un refugio para los sintecho», lo que ha ido provocando «el deterioro progresivo de las instalaciones», sostienen desde la asociación. Julián Gutiérrez, su presidente, ya trasladó al consistorio la denuncia de la situación para reducir los incidentes, y la respuesta fue aumentar el número de cámaras de vigilancia, de las seis que había, aunque solo cuatro estaban operativas, hasta diez, y todas ellas con conexión directa a la Policía Local. Gutiérrez insiste en la necesidad de que las cámaras de videovigilancia sean capaces de cubrir todos los puntos ciegos, pues asegura que «el delincuente sabe por dónde acceder para burlar las cámaras».

Piden vigilancia efectiva durante las 24 horas del día «para que el usuario tenga la seguridad de que su vehículo va a estar protegido».

Otras de las quejas de los vecinos y usuarios del aparcamiento de Eulogio González tienen que ver con el estado general de las instalaciones, y aseguran que «las papeleras están llenas» y aluden a la poca limpieza del parking. Reclaman, asimismo, que uno de los extintores de la última planta no está operativo, y denuncian que se utilicen piedras como tope de las puertas para que no cierren. «Hasta que no ocurra una desgracia, no pondrán solución», concluyen.