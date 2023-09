Como cada jueves, la Plataforma Feminista de Plasencia se reunió en la pasarela violeta del parque del Cachón para guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista. El mes de agosto ha sido especialmente crudo en este sentido, por lo que en el encuentro del jueves, la plataforma quiso dedicar cinco minutos de silencio en lugar de uno y aprovechar para leer un manifiesto de condena hacia la violencia machista, que en los últimos días se ha cobrado dos nuevas víctimas, en Béjar y en Alzira.

El manifiesto fue un sonoro ‘Se acabó’ a la violencia machista, y una explicación de la cultura de la violación, «que agrupa todos los estereotipos y conductas aprendidas en las que el hombre tiene una posición de superioridad sobre la mujer y se normaliza, e incluso, se banalizan las agresiones sexuales»

La Plataforma Feminista rechazó de pleno esta cultura de la violación en una semana en la que el abuso de poder ha copado todos los medios de comunicación tras lo ocurrido durante el postpartido de la final de la Copa Mundial Femenina que se disputó en Sidney. «El abuso de poder sobre subordinadas, excusándolo como euforia, no es complementario, ni gracioso, ni evitable. No es aceptable, como tampoco lo es el trato vejatorio y discriminatorio que han sufrido las mujeres de la Selección Española de fútbol», rezó el manifiesto. El encuentro finalizó con el deseo de todo el mundo: «Esperamos no volver a veros en esta pasarela»