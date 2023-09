Durante el pleno ordinario celebrado el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Plasencia, en el turno de ruegos y preguntas, Unidas Podemos solicitó al consistorio la reapertura de la zona infantil de la biblioteca municipal, que tuvo que cerrar este verano «por falta de personal», según explicó Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos en Plasencia.

«Si no se refuerza ni se cubren vacaciones ni bajas y el plan de empleo aún no está en marcha, no hay suficientes recursos humanos para tener abierta esa sección», expuso Mata, que lo rogó «como madre, ya que es una actividad que las familias utilizamos mucho en verano, porque hay aire acondicionado y creemos que es fundamental que entre nuestros niños y niñas se fomente la lectura y la cultura», finalizó la portavoz, que pidió que el consistorio buscara los medios necesarios para poder recuperar el servicio hasta que el plan de empleo se ponga en marcha.

Ante el ruego de Mata, Álvaro Astasio, concejal de recursos humanos del ayuntamiento, respondió que «tomo nota para el próximo verano», ya que «dentro del plan de empleo ya está en marcha el proceso de selección, y el personal nuevo se incorporará a lo largo de la primera quincena de octubre» y confirmó que la actividad se reanudará en todos los departamentos.