Pizarro sobre la citación al intendente de la Policía Local de Plasencia: "Debemos dejar actuar a la justicia"

Una vez que se ha conocido que el intendente de la Policía Local de Plasencia, Enrique Cenalmor, es la persona investigada por el presunto uso indebido de un coche policial para un viaje a Portugal que terminó con cuatro peajes impagados, el alcalde, Fernando Pizarro, ha sido claro: "Debemos dejar actuar a la justicia".

Según ha confirmado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el intendente ha sido citado a declarar por el juzgado de Instrucción número 3 el próximo martes, 26 de septiembre, a las 12.15 horas.

Pizarro ha afirmado que, "cuando las cosas están judicializadas, hay que tener mucho respeto a la justicia y, sobre todo, hablando de alguien de esta casa". Así, ha señalado que, "si algo se ha hecho mal, habrá consecuencias", pero también ha apelado a que, lo primero es "la presunción de inocencia" y, por lo tanto, "hasta que no tenga la seguridad de una sentencia judicial, no puedo hacer otra cosa más que respetar" esa presunción.

Así, preguntado por si el ayuntamiento tiene previsto tomar alguna medida contra el intendente, el alcalde ha subrayado que, "cuando haya una sentencia, actuaremos en virtud de lo que diga y de la legislación, dejemos actuar a la justicia", ha insistido.

"No es agradable"

El TSJEx ha confirmado también que el ayuntamiento se ha personado en el caso y, si así lo considera, el abogado municipal podrá acudir a la toma de declaración del intendente. De hecho, el alcalde ha hecho hincapié en que, ante una presunta malversación de un bien público, lo que va a defender el ayuntamiento son "los intereses de esta casa y, por lo tanto, de los ciudadanos".

No obstante, dado que el investigado es un trabajador municipal, Pizarro ha lamentado que, "desde el punto de vista personal, no es agradable" porque además "daña mucho la imagen, primero de esta casa y, después, de la Policía Local, en cuerpo en el que se confía mucho por parte de los ciudadanos". En todo caso, ha manifestado que "es difícil no tener confianza en los 60 policías locales del cuerpo porque su trabajo lo atestigua".

Lo que no han trascendido hasta ahora son los detalles de la investigación que llevó a cabo la Policía Nacional y que concluyó con la apreciación de un presunto delito de malversación.