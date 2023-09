Plasencia hará a mediados de octubre 116 nuevos contratos para el ayuntamiento

La agilidad del Sexpe en la preselección de los candidatos ha adelantado una semana la fecha prevista para que el Ayuntamiento de Plasencia realice un total de 116 contratos de trabajo con cargo al plan de empleo que cofinancia junto con la Junta de Extremadura. Así, se harán a mediados de octubre, según ha confirmado el edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio.

Un total de 864 personas están citadas para realizar los primeros exámenes, que tendrán lugar este viernes, a partir de las nueve de la mañana, en el centro universitario. Cada categoría tendrá un horario de examen, que se publicarán en la sede electrónica municipal. La próxima semana se publicarán las notas y, tras tres días para alegaciones, saldrán las listas definitivas para cubrir las plazas.

A pesar del adelanto una semana, las plazas se han ido quedando sin personal entre los meses de agosto y septiembre, ya que los contratos, que son de un año, han cumplido estos meses.

Esto ha supuesto que «algunos departamentos han visto mermada su actividad», según ha reconocido Astasio y ha puesto de ejemplo la biblioteca, con la sala infantil cerrada. No obstante, ha subrayado que los departamentos «se han organizado» y, en el caso de la ayuda a domicilio, con 51 plazas para cubrir, los servicios sociales contactaron con los beneficiarios y no se da «ninguna situación grave o preocupante». En suma, la falta de contratos «no altera el funcionamiento del ayuntamiento porque no están en la RPT», ha garantizado.

162 aspirantes no presentados

Respecto al proceso para cubrir 4 plazas de administrativo, llama la atención que de 228 aspirantes, 102 no se presentaron a los exámenes. También para optar a 6 plazas de agente de la Policía Local hubo 60 no presentados de 319 aspirantes.

En cuanto a la consolidación de 62 plazas de empleo municipal, «en las próximas semanas» se van a baremar las primeras 20 plazas y la previsión de Astasio es que entre agosto y septiembre del 2024 haya acabado el proceso.