Más de la mitad de las personas que mendigan en Plasencia tienen vivienda

Los Servicios Sociales y la Policía Local de Plasencia tienen identificadas a un total de 26 personas que practican la mendicidad en la calle. Se les considera "en riesgo de exclusión y situación de vulnerabilidad", pero han matizado que no todos viven en la calle porque más de la mitad sí tienen domicilio.

En concreto, el edil de Interior, David Dóniga, ha señalado este martes que son 10 las que duermen actualmente en las calles de la ciudad. En concreto, siete en la estación de autobuses, dos en cajeros automáticos (o en bancos de algún parque) y una junto al puente San Lázaro.

Dóniga también ha afirmado que "el 99% son politoxicómanos" y "han buscado en la mendicidad una forma de financiar sus adicciones". De ahí que Dóniga haya anunciado, de cara a la llegada del invierno, la intensificación de los controles policiales, por un lado para ofrecerles información sobre los recursos con los que cuentan, pero también para "vigilar las extorsiones", por ejemplo, en el caso de los que ejercen de aparcacoches.

No obstante, el propósito municipal es intentar "sacarles de vivir en la calle", en palabras del concejal de Servicios Sociales, David Calvo. Por eso, ha anunciado que se está trabajando en un "plan estratégico de lucha contra el sinhogarismo", que busca darle una vuelta de tuerca más a la colaboración que ya mantienen la Policía Local y los Servicios Sociales para "adaptar los protocolos a las nuevas realidades" y a la situación social de cada persona.

Lista de espera para entrar en comunidades

Una vez identificadas las personas que están en la calle en la fase de diagnóstico, se va a "ahondar en la parte social de la persona, en su entorno más próximo" para tratar de ofrecerles una atención integral.

Pero además, Calvo ha subrayado que, después del covid, las comunidades terapéuticas y centros tienen mayor lista de espera, lo que supone que una persona que hoy quiere entrar en un centro para desintoxicarse, a medida que pasan las semanas o meses, "pierden el ánimo".

Así, el objetivo es "ir un poco más allá para evitar que se cronifique su situación", aunque el edil ha reconocido que "no es tan fácil sacar a las personas de la calle" porque muchas no quieren hacerlo, "no quieren acatar las normas de los centros", ha apuntado Dóniga y su situación necesita un abordaje "educativo, laboral, social, una restauración completa".

Una cosa que han dejado clara es que la ley permite "que una persona pueda vivir donde quiera", incluida la calle y, en estos casos, cuando no quieren aceptar otros recursos, de los que les informan también las oenegés de la ciudad, la única opción es "cuidar a esa persona".