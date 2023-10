Como están las cosas, bien pareciera que se tratara de ícor, ese líquido que corría por las venas de los dioses griegos proporcionándoles la inmortalidad, más que un beneficioso alimento.

Los antiguos bien lo sabían y estaban más y mejor preparados para la vida y la subsistencia que nosotros, quienes, si nos quedamos sin servicio de WhatsApp o wifi por unas horas, generamos un caos mundial. Por no mencionar si lo que falla es la electricidad. Y mucho antes de que estudios científicos demostraran sus bondades y versatilidad, ellos ya lo destinaban a múltiples usos y exprimiendo hasta la última gota. Y es que, del aceite como del cochino, todo es aprovechable.

Antiguamente, los recién casados, en cuanto podían permitírselo, lo primero que hacían era comprar un olivar, que asegurara el sustento de toda la familia y con el excedente, si lo había, sacarse unos cuartos más. Participaban en la obtención del oro líquido de principio a fin. Desde la siembra del olivo, hasta la molienda de la aceituna. Recuerdo perfectamente el olor de mi padre al entrar en casa, mezcla de aceite, orujo y alpechín de la aceituna recién molturada, de trabajar en el lagar del pueblo cada invierno durante muchos años y la negrura que le cubría de pies a cabeza. Era duro pues, una vez que empezaba, no paraba ni de día ni de noche para evitar las pérdidas por la acumulación de los sacos de aceituna. Y todo manualmente.

Hasta, aproximadamente los años 60, cuando se produjo la fiebre del oro verde: el verdeo o recogida de aceituna para mesa que empezaba por ahora, la destinada a aceite se recogía una a una en diciembre y enero, pleno crudo invierno, cuando las heladas congelaban todo a su paso, incluidos manos y pies, que calentabas en la lumbre a cada instante para no quedarte engarañá. Otro extenuante e infravalorado trabajo agrícola en el que la recompensa nunca es proporcional al esfuerzo, ni porque el aceite adquiera precios desorbitados. Por esto quien la trabaja es quien verdadera y más adecuadamente aprecia su valor.

Así que, convertido hoy en artículo de lujo, los fabricantes se han visto obligados a poner precintos de seguridad a las botellas y garrafas, cual exquisito licor o perfume, no apto para todos los bolsillos. Los robos a almazaras ya se están produciendo y si todos los años se dan, este año, dado su precio, mucho más. Veremos a ver hasta dónde llega el encarecimiento.

De momento, como reflejan los memes en las redes sociales para hacernos reír por no llorar, tener olivos te convierte directamente en buen partido. No hay mal que por bien no venga.