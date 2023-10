Patricia, la 'influencer' de Literatura juvenil de Plasencia

Los libros son lo único que nadie podrá arrebatarme nunca. Es la frase que Patricia Bejarano Martín, joven placentina de 30 años, tiene como seña de presentación en Instagram. En esta red social, patriciabema acumula más de 54.000 seguidores y tiene más de 63.000 en Tik Tok. Pero no lo ha conseguido con fotos o vídeos de su vida privada sino con recomendaciones de libros, dirigidas sobre todo a los más jóvenes.

A Patricia, Patri, como la llama cariñosamente su familia de la librería El Tintero, en la que trabaja desde hace seis años, la siguen legiones de jóvenes, de todo el país, pero también de Méjico, Venezuela o Colombia.

Ella descarta el tópico de que los adolescentes no leen y matiza: «Leen lo que quieren leer, a mí todos los días me piden recomendaciones y a la librería se acerca mucho público joven, es de lo que más se vende».

De hecho, subraya que «los jóvenes leen muy intensamente y más apasionadamente que ningún otro lector, lo viven y, una vez que leen un libro que les marca, no paran nunca de leer y de buscar otro libro que les haga sentir lo mismo».

El problema, según ella, es el tipo de lecturas obligatorias que se mandan en la etapa educativa. «No se le puede obligar a leer La Celestina a un niño de 14 años». Defiende que se dé a conocer este tipo de lectura, «que se estudie, pero que no se obligue». Por su experiencia, cree que la mayoría de estas lecturas «no llaman la atención a un adolescente. No les enganchan, no las disfrutan».

Por eso, lucha «por adaptar las lecturas a los niños y adolescentes» y así, ha acudido ya a varios institutos -el Pérez Comendador y el Parque de Monfragüe- para dar charlas de fomento de la lectura y, de paso, lanza «alguna pullita» a los profesores en este sentido.

No obstante, destaca que «los profes se van implicando más, vienen a la librería, nos preguntan por tipos de libros para sus alumnos y sí nos hacen caso».

Una placentina que se 'enganchó' con Roald Dahl y Harry Potter

De hecho, afirma que ella comenzó a leer gracias al antiguo director del colegio Miralvalle Antonio Tejero. «Me recomendó libros de Roald Dahl, sobre todo Las brujas». Tenía ocho años. Siguió con Kika Superbruja, pero confiesa que el «enganche total» a la lectura llegó con la saga de Harry Potter.

Explica que su madre leía en casa, aunque no de forma diaria o compulsiva y su padre la llevaba a la biblioteca. Ya en el instituto, no le gustaban las lecturas obligatorias y ella tenía sus propios libros.

"Lo que más me gusta de la librería es el contacto con el cliente que viene buscando una lectura y quiere que tú le recomiendes"

Patricia estudió Derecho, pero decidió que no le gustaba y después hizo la carrera de Filología Hispánica. Un día, cuando acudió a la Feria del Libro de Plasencia con la editorial en la que trabajaba, Juan Ángel Bermejo, propietario de la librería El Tintero junto a su mujer, Laura, le ofreció unirse a ellos y aceptó.

Confiesa que lo que más le gusta de su trabajo es «el contacto con el cliente que viene buscando una lectura y quiere que tú le recomiendes, sobre todo cuando es gente a la que le gusta lo mismo que yo».

Su faceta como influencer comenzó en el 2011. «Empecé a compartir mis lecturas y a la gente le gustó y me empezaron a seguir por los libros, no por mi vida personal, fue fluyendo». Ahora le piden consejo. «Que me escriban y digan que les ha gustado algo que les he recomendado es lo que más ilusión me hace», afirma.