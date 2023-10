Móviles en los IES de Plasencia, de poder usarlos en el patio a dos días de expulsión

El uso que hacen los menores del teléfono móvil es objeto de debate, sobre todo a raíz de lo ocurrido en Almendralejo con la realización y difusión de imágenes de menores desnudas a través de Inteligencia Artificial. En Extremadura y, con relación a los centros educativos, no hay una normativa única y son los consejos escolares los que aprueban los protocolos, que quedan reflejados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento interno. En Plasencia, cada uno de los seis institutos públicos que existen tiene el suyo y una cosa en común, la prohibición de usarlo en el aula.

Lo cierto es que las normas son más estrictas o más flexibles dependiendo de cada instituto y también las consecuencias si algún profesor pilla a algún alumno utilizando el móvil en medio de una clase. Van desde un aviso a considerarse una falta, e incluso a la expulsión.

En este último caso, el IES Gabriel y Galán es el que tiene el protocolo más estricto. Está prohibido el "uso y exhibición" de los móviles en cualquier zona del centro. El castigo por utilizar el móvil en clase son "dos días de expulsión".

En su caso, señalan que no se puede retener el teléfono a los alumnos y lo mismo opina la directora del IES Valle del Jerte, Claudia Ortega. "Es un objeto personal", apunta. No obstante, señala que en el instituto han pasado de "ser muy estrictos y guardar el móvil siete días en una caja fuerte o expulsar al alumno tres días a permitir que se lleve, pero no se puede usar en clase". Donde sí lo pueden utilizar es en el patio, aunque sin tomar fotos o realizar vídeos.

Si los profesores lo piden, se puede usar

También el IES Virgen del Puerto lo permite en el patio, con las mismas limitaciones y el IES Parque de Monfragüe señala del mismo modo que "está prohibido su uso dentro de las aulas". La salvedad que hacen todos es que se podrá utilizar dentro de clase si los profesores lo piden para una actividad "pedagógica", en cuyo caso suelen avisar a las familias con antelación, e incluso en este último centro, emiten una autorización que deben firmar los padres o tutores.

En el Monfragüe sí se les retira el móvil si lo usan sin permiso en clase y se considera una falta, según explica su director, José Manuel Diez y lo mismo ocurre en el Virgen del Puerto. José Miguel Camarero, director, señala que "se coge el móvil, se lleva a jefatura y se devuelve al final de la mañana".

"La recomendación es que el alumnado no lleve el móvil al centro" JAVIER ESCALANTE - Director del IES Pérez Comendador

Desde el IES Sierra de Santa Bárbara, subrayan que en el centro "el uso del móvil está prohibido siempre, en todo momento, salvo que el profesor lo pida" y en el IES Pérez Comendador ocurre lo mismo. "La recomendación es que el alumnado no lleve móvil al centro y, si lo lleva, no se puede utilizar a no ser que sea por un motivo pedagógico". De lo contrario, ni en clase, ni en el patio y, si se sorprende a algún alumno infringiendo esta norma, "automáticamente se le expulsa un día".

En todos los centros, la atención es especial en el alumnado de primer y segundo curso, que, pese a su edad, "están acostumbrados a llevarlo". Por eso, en los institutos son "realistas" y señalan que no pueden prohibir que se lleven en las mochilas porque es una práctica habitual. La directora del Valle del Jerte señala que, antes de flexibilizar el protocolo, controlar los móviles era "agotador, generaba tensión en los profesores. Yo he llegado a tener hasta diez móviles en jefatura".