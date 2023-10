La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha denunciado la merma de servicios básicos del Ayuntamiento de Plasencia por el retraso en las contrataciones del plan de empleo que cofinancia con la Junta de Extremadura.

Como ejemplo, ha puesto la ayuda a domicilio, con 50 auxiliares que se contratan por el plan de empleo, lo que significa que numerosos usuarios llevan sin el servicio «desde agosto», en que terminaron los contratos del anterior plan.

Pero además, ha recordado que la sección infantil de la biblioteca continúa cerrada a falta de la contratación de una persona y la piscina bioclimática sigue cerrada por las mañanas por el mismo motivo.

En opinión de Mata, lo que esto demuestra es una «chapuza de gestión» por parte del gobierno local y ha reclamado que «se empiece a planificar desde ya el siguiente plan» y que la RPT municipal recoja «lo mínimo para que el ayuntamiento funcione de forma independiente» porque ha recordado que el plan de empleo debe ser un apoyo y es «ilegal» que se utilice «para puestos estructurales del ayuntamiento, como está sucediendo».

Cinco vacantes y 111 seleccionados para trabajar en Plasencia

El último plan ha contado con un total de 116 plazas y, tras la realización de los exámenes, se ha seleccionado a un total de 111 personas y cinco plazas han quedado vacantes. Así se refleja en el listado definitivo que se puede consultar en la sede electrónica del ayuntamiento (sede.plasencia.es).

Los seleccionados han sido citados este lunes, 16 de octubre, en el edificio de los servicios sociales, para firmar los contratos. La previsión es que comiencen a trabajar la próxima semana.

Sin cursos de natación para bebés en Plasencia

Precisamente, padres que el curso pasado llevaban a sus hijos a las clases de natación para bebés en la piscina han mostrado su malestar porque, a primeros de mes, han comenzado todos los cursos infantiles, salvo el de los bebés.

Señalan que lo que les han dicho es que no se han iniciado "porque no han contratado nadie desde el ayuntamiento y no nos dicen cuándo van a comenzar".

Preguntado por este asunto, desde el gobierno local señalan que la próxima semana se incorporarán trece personas -en los listados aparecen doce seleccionados- y, "una vez estén en funcionamiento, se iniciarán los cursos".