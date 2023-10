Valeriano Pablos Granados, Nani, como le conocen todos en la asociación Placeat de Plasencia, a la que llegó a la par que su presidente, Paco Valverde, ha estado a punto de las lágrimas en varias ocasiones. No ha podido evitar emocionarse este jueves, en un multitudinario acto en el que ha recibido una copia del azulejo que luce ya en una calle próxima a su vivienda, la calle Colonia Girón, que le ha dedicado el ayuntamiento.

Por su ejemplo de entrega social, su compromiso empresarial y su contribución al desarrollo social de la ciudad, aparece escrito en la placa. Esos han sido los motivos por los que el gobierno local, con su alcalde, Fernando Pizarro, a la cabeza, han querido reconocer a un hombre de 78 años, vicepresidente de Placeat y que ha vivido de cerca el mundo de la discapacidad, de la mano de su hija Ana Míriam.

"Con 22 meses le dio una subida de fiebre", explica. Después de pasar por diversos centros, entre Plasencia y Cáceres, volvió a su ciudad natal y "se me cayó el mundo encima al ver que 32 chicos estaban en la antigua casa de salud". No dudó en dirigirse al alcalde ya fallecido Cándido Cabrera para pedirle ayuda para abrir un centro y, con su ayuda y la del entonces edil Ventura Duarte, "en 8 días, estaba abierto el Ponce de León", colegio de Educación Especial.

Poco después, llegó Paco Valverde a presidirlo y ambos aterrizaron a la vez en Placeat.

Fundador de la Cooperativa Sediaco y buena persona

Nani fue además fundador de la Cooperativa Sediaco y Pizarro ha recordado que, al frente de su tienda, "le facilitó el alimento a quien no tenía dinero". De hecho, lo que el homenajeado explica de sí mismo es que "siempre he hecho lo que me ha llevado mi pensamiento en favor de las personas necesitadas".

Le quedan "dos años y tres meses para jubilarse en Placeat" y, antes, el próximo enero, llegará la jubilación de Paco Valverde. Por eso, ha pedido al nuevo presidente, cargo que le han ofrecido, pero que ha rechazado, que tenga la misma "cordialidad" que ha tenido Valverde y que Placeat siga adelante, que queda "mucho camino por andar" y en el horizonte, una nueva residencia para padres e hijos.

Con su propia familia, la también familia de Placeat, el alcalde y varios concejales, ha recibido su azulejo y también los elogios de Valverde y Pizarro. "Agradecemos al ayuntamiento que se haya acordado de un hombre de vida cotidiana, dedicado a su trabajo y su familia", ha destacado el presidente de Placeat. El alcalde, por su parte, ha recordado que este es el segundo reconocimiento que recibe Nani porque ya fue elegido Abuelo Mayorga, sobre todo porque "es buena persona. Está donde se le necesita, ayudando a los demás a lo largo de su vida".

Y, una vez más, lo ha hecho: "Siempre estaré a vuestro lado, aquí tenéis a un amigo", ha dicho como cierre a su intervención.