Ramona Recio tiene 84 años y lleva más de cuarenta viviendo en una zona del Berrocal cercana al museo al aire libre con obras del placentino Antonio Blázquez. Son varias calles de pequeño tamaño con casas antiguas y no muchos vecinos, pero denuncian que la zona está "abandonada, sucia, vivimos en Plasencia y estamos entre la mierda".

Lo dice su vecina Gregoria Garrido, de 79 años que, junto a la también vecina María Redondo, muestran al periódico el mal estado de algunas de las viviendas, en estado de ruina.

"Alguna vez se nos van a caer encima, ya se han caído algunos ladrillos y de aquí salen ratas, ratones, culebras... Porque está todo lleno de mierda".

Ramona asegura que, cuando llegó al barrio, situado detrás de la céntrica avenida Sor Valentina Mirón, "ya estaba todo así" y afirman que, además del mal estado de algunas viviendas, "tampoco vienen los barrenderos a limpiar".

Las vecinas señalan que han remitido numerosos escritos al ayuntamiento advirtiendo de la situación de la zona, pero "no nos han contestado, no adelantamos nada" y lo único que piden es limpieza y que den una solución a los inmuebles en ruina.

"Por lo menos que limpien, que quiten la suciedad. Con una vez al mes que vinieran, nos valdría, que nosotros también pagamos la basura, los impuestos y esto no puede estar así. Estamos cansados de los años que llevamos ya en esta situación, con todo abandonado".

Botellones y destrozos en el museo al aire libre placentino

Otro ejemplo de ese abandono que denuncian es el estado del museo que se inauguró siendo alcaldesa Elia Blanco, en el año 2008. Las vecinas aseguran que "se hacen botellones todas las noches ahí" y, de hecho, la zona está repleta de botellas de cristal, vasos, bolsas y restos de alguna comida. Incluso, hay una barandilla de madera con un listón roto, que supone un peligro porque es una zona en altura y podría producirse alguna caída.

No es la primera vez que se producen actos vandálicos en la zona, ya que en alguna ocasión la han tomado hasta con esculturas. Ramona, Gregoria y María se quejan de que la zona "no tiene vigilancia ninguna, nunca sube la policía a dar una vuelta". Ramona recuerda que, en una ocasión, varias personas se pusieron a consumir droga en su puerta y los vecinos tuvieron que llamar a la policía y, hasta que no llegó y les desalojó, "no pude salir de casa".

Lo que piden ahora públicamente es que acudan los servicios de limpieza; que haya vigilancia y que se actúe con las viviendas en ruina para "que no ocurra una desgracia".