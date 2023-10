Persona sin hogar en Plasencia: "Con 56 años no te dan trabajo"

«Las mujeres sin hogar son violentadas, invisibles, sufren más en la calle que un hombre». Lo afirma Iván Torres, coordinador de Acción Social de Cáritas y del Centro de Acogida Temporal.

Una de sus usuarias, que prefiere mantener el anonimato, afirma no haber notado esa diferencia y señala que, tanto unos como otros, «lo pasamos mal».

Aunque no ha tenido que dormir nunca en la calle, está a punto de las lágrimas en más de una ocasión, cuando recuerda lo que ha pasado hasta ser acogida por Cáritas.

Es de La Coruña y tiene 56 años, hijos y nietos. Lleva 6 viviendo en Plasencia, donde se quedó en la calle, después de que la desahuciaran.

«Soy viuda y, además de la paga de viudedad, tenía otra paga, pero me la quitaron y por eso no pude pagar el piso y me quedé en la calle», explica.

Está muy agradecida a Cáritas Diocesana de Plasencia porque «me han recogido y estoy muy bien, me cuidan bien».

Sin embargo, no consigue encontrar un trabajo que le ayude a volver a ser, como señala el programa de ayuda de Cáritas, que le ayude a recuperar su independencia.

«Voy al paro a sellar cada tres meses, pero con la edad que tengo, no me dan trabajo. Con 56 años, ya te ven mayor y no te dan trabajo». No obstante, no pierde la esperanza. «Espero que Dios me eche una mano y me dé una oportunidad de conseguir lo que quiero», que es «más libertad».

Mientras tanto, participa esta semana en las actividades de Cáritas, una concentración este jueves y una misa con comida y baile, el domingo día 29.