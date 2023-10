Superviviente de un ictus en Plasencia: "Te destroza la vida y, tras el alta, estuve superperdido"

Antonio Montaño tenía solo 20 años. Había ido desde Plasencia a Mérida con su familia para pedir la mano de su actual mujer y ya por la tarde comenzó a sentirse mal. «Perdí la sensibilidad en una pierna y un brazo, tuve un mareo y... Desperté en el hospital».

Acababa de sufrir un derrame cerebral. No podía hablar y recuerda que, después de recibir el alta, estuvo «cuatro meses en silla de ruedas». Ahora, 14 años después y tras haberse recuperado «bastante bien» del derrame, tiene dos cosas claras, que «pasa y te destroza la vida» y que, después de recibir el alta, «fue un caos, estuve superperdido, mi madre no sabía cómo atenderme, no sabíamos cómo hacer».

Por eso, cuando hace dos años escuchó que se estaba intentando crear en Plasencia una asociación para ayudar a personas con daño cerebral adquirido, no dudo en contactar con las promotoras y hoy es su presidente.

La semana pasada, se ha celebrado el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y el Ayuntamiento de Plasencia ha acogido un pequeño acto con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Cáceres (ADACECA Cáceres). El objetivo es visibilizar esta enfermedad y, sobre todo, las secuelas que quedan, muchas de ellas «invisibles», pero que siguen ahí.

«Son cosas que no se ven. Yo tengo dificultades para mover un brazo y una mano y, a veces, no me arriesgo a subir un escalón y me pongo más nervioso de lo necesario», explica Montaño, que ha leído un manifiesto en el que la asociación, cuyo ámbito de actuación es toda la provincia de Cáceres, reivindica más recursos y medidas, sobre todo para el momento en que los afectados reciben el alta y vuelven a sus casas.

"En Plasencia y el norte no hay nada, la rehabilitación es privada y hay quien no se lo puede permitir" EMMA MANZANO - Voluntaria de ADACECA.

Emma Manzano, trabajadora social, promotora de la asociación y voluntaria, explica que actualmente hay un centro de día en Cáceres y el hospital Casaverde Extremadura, en Mérida, pero se necesitan más recursos en Plasencia y el norte de la provincia porque «no hay nada y para una persona de Las Hurdes desplazarse a Cáceres por ejemplo para ir al centro de día es complicado. La rehabilitación al final es privada y hay gente que no se lo puede permitir», señala Manzano.

Ayuda desde Plasencia para llevar "el día a día"

Por su parte, lo que ofrecen es información, asesoramiento, acompañamiento y también «apoyo moral, que vean que no están solos, a mí me venía bien desahogarme», recuerda Montaño de su experiencia.

La asociación «nace como un punto de información del día a día, de lo que les pasa después, la discapacidad que queda, porque algunos siguen sin moverse, sin hablar, tienen cambios fuertes de carácter y las familias no saben qué hacer».

Lo que ocurre con el daño cerebral adquirido es que es «una lesión repentina en un cerebro previamente sano». La principal causa es el ictus, en un 78% de los casos, seguida de los traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales e infecciones y falta de oxígeno en el cerebro, entre otras.

"Me truncó la vida y, al ser gitano, quería salir adelante, pero no he tenido muchas oportunidades" Antonio Montaño - Presidente de ADACECA

Montaño afirma que el derrame cerebral «me truncó la vida. Yo acababa de trabajar como electricista en el ayuntamiento y tenía el proyecto de abrir mi propio negocio». No pudo hacerlo, pero además, subraya que, «al ser gitano, lo mío fue doble porque, cuando me recuperé, quería salir adelante y empecé a buscar empleo, pero no he tenido muchas oportunidades, me influyó el ser gitano».

La asociación ADACECA, que está integrada en la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) cuenta actualmente con 20 socios y anima a contactar en el correo plasenciadc@gmail.com. Dado que el ictus es «la primera causa de discapacidad en España», saben que hay muchos casos y muchas personas a las que les vendría bien su ayuda, pero o desconocen su existencia o no se atreven a dar el paso de pedir ayuda.

Necesitan voluntarios, sobre todo profesionales, que puedan prestar servicios de psicología, rehabilitación, logopedia u otros, y algo que también les hace mucha falta es una sede, que puedan utilizar como punto de encuentro con las familias y afectados. Ya están en contacto con el ayuntamiento para obtenerla y esperan poder abrir algún día su propio centro de día para poder ofrecer rehabilitación y terapias.