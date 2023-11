“Parece que las concesiones al independentismo conllevan una condonación de la deuda de Cataluña. Uno piensa que, si a uno se le condona, los demás podremos solicitarlo también”. Así se ha manifestado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, sobre el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y partidos independentistas para mantener la presidencia del Estado.

Fernando Pizarro ha recordado que Plasencia “se vio obligada” a pedir un crédito de 24 millones de euros a un fondo de liquidación nacional para pagar la deuda de las huertas de La Isla, a raíz de varias sentencias judiciales condenatorias.

No obstante, después de varios años de carencia en la devolución y una reorganización de la deuda, el ayuntamiento ha pasado de tener que pagar 3,5 millones de euros anuales a 1,8 millones, aunque durante más tiempo y con mayores intereses. En total, adeuda todavía más de 15 millones, por lo que la condonación “nos permitiría un gran respiro”.

Así, el alcalde placentino considera que la norma en la que se plasme el acuerdo de condonación con Cataluña “tendrá que ser de aplicación general”.

Su idea sería, por tanto, solicitar la condonación y ha querido subrayar que “un país no se puede permitir el lujo de no ser justo” y, sobre todo, de no actuar con “equidad y darle a cada uno lo que se necesite”.