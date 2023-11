Cuando la vida se abre paso, casi siempre es de forma desgarradora, pero para mejor.

Ejercer un cambio en la naturaleza, interno o externo, propio o ajeno, produce una fractura del orden establecido hasta ese momento que dará paso a uno nuevo, diferente, pero también maravilloso, si todo es sano, transformando el anterior en una nueva realidad, en nosotros mismos y todo nuestro lo que nos rodea.

La llegada de un bebé es el mejor ejemplo. Desde su fecundación hasta que abre los ojos a este mundo supone una aventura de sucesivas transformaciones, que continuarán en un eterno ciclo metamórfico, para convertirse en la persona que será, siempre en constante cambio.

Con ella, la felicidad y responsabilidad van de la mano, desde que los futuros padres conocen la noticia y ya, para siempre. Pues el nacimiento de ese ser es también el nacimiento de una madre y un padre, una condición que, para ser auténtica, ha de darse con acción. Parir es un acto natural que no la procura si no va acompañada de la demostración y el sentimiento pleno de que, pase lo que pase, darías tu vida por él o ellos, sin reservas, incondicionalmente y día a día. Esto sí, sin perder su individualidad como persona, hombre o mujer, que también ayudará a establecer mejor y de forma más sana el vínculo entre ambos.

Porque este torbellino de emociones, según confirma la ciencia y la experiencia, pasa por reencontrarse con el niño o la niña que fueron y revivir esa, a veces dormida o casi olvidada, inocencia pura y limpia del ser humano antes de que la vida lo condicione. Pasa por entender a tus padres un poco mejor, pues no existen palabras para describir el amor donde sacrificar es a la vez ganar, un salto al vacío sin paracaídas, donde despliegas tus alas. Es la entrega de nuestra posesión más valiosa: el tiempo, a alguien que es más importante que todo lo demás; es tener miedo y no saber qué o cómo hacer, aun siendo maestro, que enseña, pero además aprende cada día descubriendo su capacidad de amar y perdonar; es infinita paciencia, que ni siquiera sabía que tenía; es tanto que para entenderlo hay que sentirlo. Grabar a fuego la emoción de ese preciso instante en que te agarra el dedo por primera vez, con una fuerza inmensa que indica que no quiere soltarte jamás o, cuando se duerme acariciando el lóbulo de tu oreja o dice por primera vez papá o, mamá.

Sin duda, un maravilloso viaje que no dejará de sorprenderte el resto de tu vida. Gracias por compartir.

Bienvenida, E.