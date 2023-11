Tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal o, no darle los cuidados que necesita. Así define la R.A.E. el maltrato. Ampliándolo podríamos referirnos a todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influye sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera.

Endémico del ser humano está presente en nuestro día a día, a veces, inconscientemente, pero manifiesto y ejercido hasta hacia las personas que más queremos, empezando por nosotros mismos, incluso a través de terceros, llegando incluso a ser, en demasiadas ocasiones y ámbitos, normalizado.

Nos maltratamos a diario de muchas maneras diferentes: cuando invalidamos la opinión o peor, los sentimientos, propios o de nuestros seres queridos o los minusvaloramos con un “eso no tiene importancia” o “pues lo mío…”; cuando nos negamos a escucharles de forma activa, retroalimentando la conversación por muy banal que nos parezca; cuando culpamos a los demás por no aceptar nuestra responsabilidad; cuando manipulamos para conseguir lo que deseamos a pesar de los deseos del otro, instaurando en él sentimientos de culpa o pena; cuando perdemos el control y permitimos que la ira nos domine escupiendo sapos y culebras a voces; cuando humillamos desde una posición de superioridad; cuando nuestra crueldad socava la autoestima del otro o la desconsideración y el no tener en cuenta discrimina y aísla a la víctima; … Y es que son tantas y tan dispares las formas de maltrato que hasta no hacer nada, puede ser peor, como a través de la indiferencia o el silencio. Ese maltrato sicológico sutil o violencia pasiva que pueden pasar desapercibidos hasta para quien lo ejerce y ser tolerado por quien lo recibe, que llega a sentirse como el más cruel de los castigos, si quien lo padece no dispone de inteligencia emocional o las herramientas necesarias para soportarlo y gestionarlo.

Se da en todos los ámbitos de nuestra vida: en casa, en la escuela, el trabajo y hasta a nivel institucional y simbólico, abarcando cada uno de los tramos de edad y ahora, además, hay que sumar el ámbito virtual, donde no todo el monte es orégano y su control el muchísimo más complicado.

Por eso, hacer el trabajo de conocernos a nosotros mismos, nuestras luces y sombras, intentando delimitar esa delgada línea entre el amor propio y el egoísmo con responsabilidad afectiva propia y ajena e identificar nuestras heridas de la infancia e intentar sanarlas, creo que son las bases para no inferir maltrato a quienes amamos y con quienes nos relacionamos y también, para detectarlo y evitar sufrir cuando lo ejercen sobre nosotros. Porque recibir un buen trato es un derecho humano, básico y universal. Así que, comencemos por dárnoslo y darlo. Porque el amor es dar la capacidad al otro de herirnos y que no lo haga. Y sí, a la gente hay que darle la libertad para que haga lo que le dé la gana, pero no con uno.