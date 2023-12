Llega el momento en la vida, en que un adulto normativo tiene que plantearse la posibilidad de alquilar una vivienda o comprarla. Si es muy afortunado será de esos pocos que tienen un enorme respaldo y pagarán por una buena y grande sin problema. Aunque, lo normal es, en el caso de compra, embaucarse en una hipoteca que le reportará el pago extra de intereses abusivos y que, si todo va bien, le procurará su adquisición en propiedad, varias décadas después.

Por lo que, el alquiler es la primera opción para la mayoría a día de hoy en la temprana edad adulta, cuando, llegado el momento de continuar los estudios, surge el dilema de dónde residir mientras tanto. Si se tiene la suerte de poder cursarlos en la propia ciudad, el alojamiento está resuelto y continuar viviendo en casa de los padres es la mejor opción para aquellos que no quieren independizarse aún y prefieren continuar bajo el manto protector y la comodidad que da el hogar paternal.

El problema es que, al menos en Plasencia, el alquiler está resultando tarea difícil. La demanda casi supera la oferta gracias, sobre todo, a estudiantes, sanitarios y docentes que llegan de otros lugares de la propia región y de otras. De ahí que se esté dando un aumento en el precio y una mayor exigencia en las condiciones por parte del propietario.

He podido ver carteles en institutos donde se ofertaba el alquiler de pisos exclusivamente para docentes y conozco de primera mano a quien solo alquila a sanitarios. Los estudiantes lo tienen más difícil por la mala fama que los pecadores se han granjeado y ahora han de pagar los justos. Algo, en mi opinión, respetable, pero muy injusto para todos.

Encontrar un lugar que poder convertir en tu hogar, por las circunstancias personales y particulares de cada quien, que sea tu residencia permanente a largo plazo, conllevan una estabilidad y seguridad imposibles de garantizar en demasiados casos, que se ven atenazadas por muchos y volubles factores y variables del día a día a tener en cuenta, capaces de cambiar la situación en cualquier momento. Y más aún, si las exigencias del dueño son cada vez más y peores. La primera estar trabajando y poder demostrarlo (qué pasa con aquellos que lo están, pero a quienes el empleador no ha dado de alta); después la fianza, en algunos casos, desproporcionada y así, una serie de requisitos, lentejas, ya sabes… Es lo que hay, si las quieres las comes y si no, las dejas, que tengo más personas interesadas esperando.

Mantener una buena relación comercial es tarea fácil cuando ambas partes adquieren el compromiso de cumplir con sus respectivas responsabilidades y lo hacen. Por desgracia, la gran demanda está favoreciendo el abuso de algunos que lo único que pretenden es enriquecerse a costa del necesitado, disparando el precio y endureciendo las condiciones o, incluso, ignorando las necesidades del inquilino a la hora de una avería o mal estado de alguna parte del domicilio, postergando injustificadamente su arreglo durante meses e, incluso, invitando al desalojo, aunque el arrendatario haya cumplido escrupulosamente con sus deberes y requisitos a rajatabla.

El artículo 47 de nuestra Constitución declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover lo pertinente para su efectividad, sobre el papel, claro, la realidad es otra muy diferente y nos afecta a todos.