Diputada de Plasencia: "Este tipo de amnistía no afecta negativamente a los extremeños"

Se afilió en 1999. ¿Por qué, le viene de familia?

Desde joven tengo relación formal con el PSOE. Me afilié para poder participar activamente y cumplir con los estatutos. Mi familia ha sido de izquierdas, por ambos progenitores. Recuerdo desde muy pequeña que participaban muy activamente mis abuelos y mis padres. A los niños nos llevaban a las reuniones y asambleas y había muchos niños correteando en la puerta de la sede. No puedo pensar en luchar por otros valores que no sean de izquierdas, por eso me afilie en su día.

Fue la número 7 en la lista municipal y la 3 al Congreso por la provincia de Cáceres. ¿Por qué tomó la decisión?

Fue una propuesta de Alfredo Moreno, secretario general de la agrupación local y de los compañeros/as. Es un trabajo en equipo y compartido, una forma de trabajo impulsada por la dirección del partido en Plasencia, donde me han dado la oportunidad de ser una pieza del engranaje de una agrupación que quiere resucitar Plasencia.

Va a llegar al Congreso en un momento convulso. ¿Cuáles van a ser sus objetivos?

Representar lo mejor posible a los que decidieron dar el día 23 de julio el voto al PSOE pensando que podemos mejorar sus vidas y bienestar social, a través de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y los derechos que permiten que todos seamos iguales. Esto es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Que no son en absoluto esos mensajes que vemos en los medios, que hacen mucho ruido, dirigen al desorden social y afectan muy poco a los extremeños.

¿De qué forma va a mirar por Plasencia y Extremadura?

Voy a tener una mirada de impulso para Plasencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno socialista, que ha dado pasos muy importantes para que Extremadura aproveche las energías renovables, Plasencia es de las pocas localidades que se ha quedado descolgada, porque es una ciudad sin ambición, que está perdiendo muchas oportunidades de inversión. Trabajaré desde el Congreso para que los placentinos no perdamos más oportunidades.

Hablando de Plasencia, tenemos una estación de tren aún sin definir, ¿cómo va a luchar por ese proyecto?

Los trámites para una infraestructura ferroviaria tienen un proceso de tramitación muy largo, sabemos que están trabajando en ello y siguiendo los pasos para su consecución. Además, tenemos a César Ramos como portavoz de Transporte, con lo cual las cuestiones referentes a la estación serán más fáciles de tramitar, la estación de tren es una prioridad.