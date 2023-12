Cuatro años se cumplirán el próximo marzo desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas en forma de pandemia, trastocando el día a día y afectando, directa o indirectamente, a todo el mundo.

No nos ha quedado más remedio que aprender a convivir con él y, aunque el número de casos disminuyó considerablemente, con la llegada de las bajas temperaturas, el incremento de la enfermedad se está haciendo presente de nuevo de manera más preocupante. Sobre todo esta semana que el frío ha hecho acto de presencia, tras experimentar hasta hace escasas jornadas, cifras récord de media mundial y convertir al 2023 en el año más cálido de la historia.

El cambio climático y la acuciante subida de los termómetros en la superficie del planeta por la hiriente sequía están incidiendo en aspectos como la prevalencia y propagación de seres vivos que deberían de aletargarse o morir a cero o menos grados de temperatura. Sin embargo, todos venimos observando y padeciendo también cómo, desde hace muchos años, no se producen aquellas heladas que permanecían durante meses, cayendo unas sobre otras, cuya escarcha se convertía en hielo y carámbanos que helaban pies y manos y ponía la nariz y las mejillas rojas como un tomate, que de eso saben bien nuestros queridos paisanos piornalegos y gente serrana en general. Y es que esas heladas que podían arrasar negativamente con muchas formas de vida, aunque gélidas, también son necesarias para curar como es debido el campo y la matanza, como sabiamente transmiten nuestros mayores.

Así que, con este panorama, seguro que, la mayoría, tenemos o conocemos a alguien cercano, si no nosotros mismos, que presenta síntomas gripales, bien por uno u otro virus o ha padecido en alguna medida sus consecuencias, tras el paso por nuestro sistema inmunológico o, incluso, su padecimiento crónico o casi permanente en el organismo. Tos, expectoración y otros problemas respiratorios, acompañados de dolores corporales y un abanico de diversos síntomas que pueden variar dependiendo del enfermo y sus patologías previas, si las tuviere.

Como siempre niños, mayores y personas con enfermedades respiratorias son los más vulnerables y se ven afectados en mayor medida. En el mejor de los casos, con un constante malestar diario con el que convivir y, en el peor, hasta con el fatal desenlace.

Así que, las visitas a urgencias vuelven a colapsar la atención primaria, cuyo servicio se ve reducido por estas fechas con las vacaciones navideñas. Y las recomendaciones, aunque nos parezcan obvias, solemos relajarlas con el efecto de la habituación, como siempre en el ser humano. Sin embargo, algo tan básico y sencillo como lavarnos las manos más frecuentemente, puede marcar la diferencia en cuanto al contagio de quienes nos rodean.

La vuelta de la mascarilla que, nunca se ha ido del todo, es algo que también estamos observando en comercios o por la calle y, esperemos, no tengamos que volver a usarla obligatoriamente de nuevo. Sin embargo, su presencia, a la vez que evoca el mal recuerdo de lo sufrido, sirve también de acicate recordatorio para ponernos las pilas y no dormirnos en los laureles con las medidas de precaución necesarias a nuestro alcance. Porque el mal no deja de acechar y está a la vuelta de la esquina.