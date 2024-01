Policía Científica en Plasencia, el CSI más real

El último caso grave en el que han participado en Plasencia ha sido el homicidio de un hombre en el barrio de La Esperanza. Se les pudo ver tanto de noche, cuando ocurrió el suceso, como a la mañana siguiente, buscando pruebas, o como ellos las llaman, evidencias, en la zona donde se produjo el crimen. Son la Brigada Local de Policía Científica de la comisaría de Plasencia, que ha contado los entresijos de su trabajo a El Periódico Extremadura.

Por seguridad, no se publican sus nombres. Se trata de varios funcionarios que, entre todos, suman más de cien años de servicio en la Policía Nacional y permiten que la plantilla de esta brigada esté al completo en la comisaría de Plasencia.

Reconocen que series de televisión como CSI han "contribuido a aumentar el interés del público en la policía científica" y también al hecho de que sean "bien valorados" por la población en general y, aunque su trabajo tiene similitudes con el que muestra la serie, también apuntan que existen muchas diferencias entre la realidad y la ficción.

"En CSI, los casos se resuelven en un corto periodo de tiempo, pero en la realidad, pueden llevar a veces semanas o meses y los procedimientos forenses se simplifican y aceleran en la televisión. Además, algunas tecnologías pueden ser exageradas o ficticias. Aquí, no todos los casos son extremadamente elaborados ni se resuelven de manera tan espectacular", explican.

Por contra, señalan que la serie sí refleja bien su trabajo de investigación forense, así como "la importancia de recopilar y preservar adecuadamente la evidencia en la escena del crimen"; el uso de tecnología avanzada y el énfasis en el trabajo en equipo.

Destacan que este se da, tanto entre la propia brigada, como con el resto de unidades policiales, como las de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, con la que trabajan codo con codo. "Somos todos eslabones de una misma cadena", resaltan.

¿Qué hace la Policía Científica Exactamente?

En su caso, se encargan de "aplicar métodos científicos y técnicas especializadas para recopilar, analizar y preservar pruebas en la escena del crimen". Todo con una objetividad máxima. Su propósito último es "proporcionar evidencia forense que pueda ser utilizada en investigaciones criminales y en procesos judiciales".

Por eso, lo primero que hacen es llegar a la escena del crimen lo antes posible, asegurarla para evitar la contaminación y tomar medidas para "preservar la evidencia", además de identificar y registrar a todas las personas presentes en la escena, tomar fotografías, recopilar pruebas "de manera meticulosa", realizar un informe detallado y enviar esas pruebas a los laboratorios. En el caso de Plasencia, los principales están en Cáceres y Madrid.

Finalmente, las evidencias se presentarán en los tribunales durante los juicios "para respaldar la investigación y ayudar en el proceso judicial".

"Las evidencias que recopilamos y analizamos pueden ser fundamentales para resolver crímenes y llevar a los culpables ante la justicia" POLICÍA CIENTÍFICA

En todos estos pasos, destacan algo importante, la necesidad de una formación continua y especializada para reciclarse porque "la tecnología forense está en continua evolución" y tienen que estar al día de las últimas herramientas y técnicas.

Con todo, señalan que su trabajo es "desafiante y gratificante a la vez". Desafiante por la variedad de casos a los que se enfrentan y las habilidades que deben desarrollar y gratificante porque aportan una "contribución directa a la búsqueda de la verdad y la justicia" y porque las evidencias que ellos recopilen y analicen pueden ser "fundamentales para resolver crímenes y llevar a los culpables ante la justicia".

Aunque no todo es positivo porque también tienen que hacer frente a escenas "impactantes y perturbadoras. Tratamos muchas veces con la muerte", explican. Por eso, tienen que tener una cabeza fría y mucha empatía con las víctimas y sus familias, aprendiendo a manejar las emociones. Además, no tienen horarios y, en algunos casos, llegan a las víctimas, de un robo por ejemplo, cuando están "irascibles y lo pagan con nosotros", aunque en la mayoría de los casos esto no sucede y les reconocen su "impacto directo en la comunidad" al contribuir a resolver los casos y "garantizar la seguridad pública.