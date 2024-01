Sonia Fernández aún no se lo cree. La administración 'La cereza de oro', que regenta junto a su marido, José Nemesio, hoy está cerrada y ha vendido décimos tanto del primer premio, 94974, como del tercero 57033 del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño celebrado este sábado. El establecimiento stá situado en el Carrefour de la ciudad y este 6 de enero es festivo. "No sabemos cuánto hemos vendido aún, no hemos abierto y estamos en casa", cuenta Sonia.

El Gordo y cuatro quintos premios caen en Plasencia La suerte les acompaña desde hace años, abrieron en 2019 y fue en 2020 cuando repartieron un cuarto y un quinto de la Lotería de Navidad. Los mismos premios repitieron en 2022 y ya en 2023, en enero, se estrenaron con la Lotería del Niño. "Fue un segundo premio", recuerda Fernández. Lo que no esperaban era repartir el pasado diciembre el 'Gordo' de Navidad: "Dos primeros premios 'Gordos' en un mes", señala. Fue un solo décimo del primero y cuatro quintos premios, pero que en en total sumaron 442.000 euros. Desde su apertura, han vendido ya 11 "grandes premios". "Son muchísimos, estamos muy contentos", resalta. Lotería de Navidad en Plasencia: Nemesio y Sonia dan 26.000 euros con un cuarto y un quinto premio Además de repartir el primer y el tercer premio del sorteo de este Día de Reyes, están ilusionados porque "su número" acaba en 74 (igual que el primer premio). "Es el número de la casa y se ha vendido absolutamente todo. Son 120 euros al décimo, así que estamos muy contentos porque conocemos a la gente que lo ha comprado", apunta Sonia. Por el momento no conocen a quién le ha tocado los premios de este sábabo. "Mañana abriremos y vendrá todo el mundo", asegura. Más suerte en la capital del Jerte Otra administración placentina ha repartido 200.000 euros a un desconocido. En concreto ha sido la Administración Número 4 ubicada en la Calle Sol, 38, donde 'El Niño' le ha dejado esta mañana de Reyes a un agraciado, también desconocido, un premio de 200.000 euros. Según recoge Europa Press, el responsable de esta administración, Antonio Merino, entre gritos de emoción y las preguntas de los vecinos que comienzan a acercarse al lugar para saber si es cierto que ahí ha tocado el primer premio, se ha mostrado muy emocionado de sumar un hito más a otros anotados en el pasado, aunque ha confesado que aún tienen pendiente celebrar la venta de un Gordo de Navidad. Sobre este décimo premiado que también dejará 200.000 euros a su dueño, Merino ha explicado que se trata de un "décimo físico" vendido la semana pasada, casi con toda seguridad, a un cliente habitual "por la fecha y hora" en la que se hizo la venta.