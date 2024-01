Los del trabajo, esas personas y ese lugar con quienes y donde, en la mayoría de los casos, pasamos alrededor de un tercio de nuestro tiempo diario. Aquellos que, para bien o mal, nos afectan a muchos niveles, aunque no les conozcamos en profundidad. Con quienes compartes aspectos laborales y, si el tiempo lo permite, hasta personales, cuando la confianza procura una relación más cercana y el intercambio de información más íntima es recíproco.

He ido aprendiendo a callar, escuchar y observar más que hablar y después, tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible para no interferir en el de los demás y que el suyo interfiera en el mío lo menos posible. Con esa precaución que otorga saber que, normalmente si Juan habla contigo de Pedro, cuando te des la vuelta, tú serás Pedro y lo que eso dice de Juan.

Conceder esa tregua inicial de adaptación cuando llegamos a un nuevo trabajo, donde ser enseñado y aprender, es algo imprescindible y necesario que no siempre se da, pues nadie nace enseñado y no todo el mundo sabe o dispone de las capacidades ni para enseñar, ni para aprender adecuadamente y con la apertura de ambas partes para intercambiar enseñanzas. Pues aunque la experiencia es un grado, ella no implica poseer habilidades para transmitirla ni el modo de hacerlo, pues una cosa es conocer la teoría y otra muy distinta ponerla en práctica. Y eso de que: lo que hace una persona puede hacerlo otra es muy relativo, ya que depende de muchas variables.

Por todo, cuando alguien comienza en un nuevo trabajo la cautela y discreción de la mano de la amabilidad deberían de ser marca de la casa. Donde no existiera la posibilidad de sentirte acosado a preguntas de carácter personal por parte de unos desconocidos o, en el otro extremo, verte obligado a escuchar detalles de problemas de vidas privadas ajenas, que no te aportan más que carga negativa y absorben tu energía positiva, por más que salgas de casa con el chubasquero puesto o, incluso, llegar a padecer las consecuencias de excesos de esa confianza malentendida que pretendía ser amabilidad y que terminan otorgando o coartando libertades innecesariamente y poniéndote en incómodas tesituras.

Y ya, si llegas a un curro donde el ambiente está enrarecido y los egos y faltas de educación campan a sus anchas, encontrar tu lugar puede ser tarea harto imposible o, cuando menos, complicada. Eso sin llegar a mencionar el abuso.

Porque, ser buena persona y disponer de habilidades sociales y herramientas para afrontar la vida y sus circunstancias no es suficiente cuando intervienen otros agentes externos, evidentemente, que escapan a nuestro control y cuyas consecuencias, ni con la más elevada resiliencia seríamos capaces de gestionar para evitar pasarlo mal y vernos afectados negativamente y cargar con ello y llevárnoslo al hogar, único remanso de paz donde desahogarte con las personas que puedes ser realmente tú, hablar de todo y sentirte a salvo de la ignominia humana, durante ese ratito en el que compartes las vicisitudes laborales del día a día.

Al fin y al cabo cada quien hace lo que sabe, como sabe. Y, como dijo J. Saramago: “He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de intentar convencer es una falta de respeto, un intento de colonización del otro”.

Aunque estaría bien que, al igual que por ley se realizan reconocimientos médicos de la salud integral a los trabajadores, se revisaran también las relaciones intralaborales y sus efectos psicosociales, por el bien de todos y, por ende, de la empresa.