Si durante todas las Navidades, ha habido un aumento de la venta de test de covid y gripes, lo que ya han comenzado a notar la mayoría de las farmacias de Plasencia es el alza de la demanda de mascarillas.

"Se está incrementando y, de momento, tenemos existencias", señalan desde la farmacia de María Esther Colino, en la plaza José Morales Pascual. Además, aquí apuntan que la venta de test de covid y gripe ha sido "brutal" y, en este caso, sí se han agotado y se van consiguiendo con cuentagotas.

También en la farmacia de Los Alamitos están vendiendo más mascarillas y test. "Está viniendo más gente a por ellas", afirman y en la parafarmacia Díaz, situada en la céntrica calle del Rey, no solo acuden más clientes buscando mascarillas, sino que la propia responsable de la farmacia señala: "Yo misma me la he vuelto a poner".

De las consultadas, solo la farmacia de Guillermo González, en la calle del Sol, no ha detectado de momento un aumento en la venta de mascarillas. Este lunes, señalaba que la mañana había comenzado vendiendo solo una.

No obstante, donde más se ha notado su uso es en los centros de salud, sobre todo tras el repunte de casos, aunque todavía se ven tímidamente en las calles.